Од тровања алкохолом преминуло 19 особа

Аутор:АТВ редакција
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Најмање 19 људи умрло је на два одвојена мјеста у сјевероисточној индијској држави Нагаланд у посљедња два дана након што су конзумирали нелегално произведено алкохолно пиће, саопштила је полиција.
У области Туенсанг пријављено је 11 смртних случајева, а у Мококчунгу је умрло осморо људи, пренијела је агенција Синхуа.
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У Нагаланду је забрана продаје и конзумирања алкохола на снази дуже од три и по деценије.
Локална полиција је навела да је Влада Нагаланда формирала посебну радну групу за проналажење извора лажног алкохолног пића, а неколико људи ухапшено је у вези са овим случајем.
(Срна)
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