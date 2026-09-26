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Од тровања алкохолом преминуло 19 особа

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26.09.2026 12:36

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Алкохол пиво
Фото: pexels/Ketut Subiyanto

Најмање 19 људи умрло је на два одвојена мјеста у сјевероисточној индијској држави Нагаланд у посљедња два дана након што су конзумирали нелегално произведено алкохолно пиће, саопштила је полиција.

У области Туенсанг пријављено је 11 смртних случајева, а у Мококчунгу је умрло осморо људи, пренијела је агенција Синхуа.

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У Нагаланду је забрана продаје и конзумирања алкохола на снази дуже од три и по деценије.

Локална полиција је навела да је Влада Нагаланда формирала посебну радну групу за проналажење извора лажног алкохолног пића, а неколико људи ухапшено је у вези са овим случајем.

(Срна)

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Тагови :

Индија

Тровање

Алкохол

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