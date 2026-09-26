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Велика бомба у Бијељини: Првак свијета са Србијом потписао за Радник

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26.09.2026 13:13

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Фудбалски клуб Радник SoccerBet из Бијељине са великим задовољством представио је једно од најзвучнијих појачања у својој историји Миладина Стевановића.
Фото: Ustupljena fotografija

Фудбалски клуб Радник SoccerBet из Бијељине са великим задовољством представио је једно од најзвучнијих појачања у својој историји Миладина Стевановића.

Стевановић је рођен 11. фебруара 1996. године у Бијељини, а сада се враћа у свој град и свој Радник, клуб у којем је направио прве фудбалске кораке.

Још у кадетским данима постао је члан београдског Партизана, након чега је услиједио трансфер у турски Кајзериспор. Потом се вратио у Србију, гдје је обукао дрес Чукаричког ту се најдуже задржао, стекао капитенску траку и оставио дубок траг. Претходну сезону провео је у Израелу, наступајући за екипу Макаби Бнеи Рејне.

Стевановић је прошао све млађе репрезентативне селекције Србије, а највећи успјех у каријери остварио је са чувеном генерацијом "Орлића" до 20 година, која је 2015. године на Новом Зеланду постала првак свијета.

Искусни дефанзивац, који покрива позиције штопера и десног бека, у Радник се враћа са богатим међународним и репрезентативним искуством.

"Миладине, добро дошао кући! Добро дошао назад у свој Радник!", поручили су из бијељинског клуба.

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Тагови :

ФК Радник

појачање

спорт

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