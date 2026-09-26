Велика бомба у Бијељини: Првак свијета са Србијом потписао за Радник

Аутор:АТВ редакција
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Фудбалски клуб Радник SoccerBet из Бијељине са великим задовољством представио је једно од најзвучнијих појачања у својој историји Миладина Стевановића.
Стевановић је рођен 11. фебруара 1996. године у Бијељини, а сада се враћа у свој град и свој Радник, клуб у којем је направио прве фудбалске кораке.
Још у кадетским данима постао је члан београдског Партизана, након чега је услиједио трансфер у турски Кајзериспор. Потом се вратио у Србију, гдје је обукао дрес Чукаричког ту се најдуже задржао, стекао капитенску траку и оставио дубок траг. Претходну сезону провео је у Израелу, наступајући за екипу Макаби Бнеи Рејне.
Стевановић је прошао све млађе репрезентативне селекције Србије, а највећи успјех у каријери остварио је са чувеном генерацијом "Орлића" до 20 година, која је 2015. године на Новом Зеланду постала првак свијета.
Искусни дефанзивац, који покрива позиције штопера и десног бека, у Радник се враћа са богатим међународним и репрезентативним искуством.
"Миладине, добро дошао кући! Добро дошао назад у свој Радник!", поручили су из бијељинског клуба.
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