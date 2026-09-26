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Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова

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26.09.2026 13:35

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Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова
Фото: Cristian Manieri/Pexels

Возови данас касне у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна - Вестфалија или су поласци отказани јер су каблови на прузи намјерно оштећени, саопштио је оператер "Дојче бан".

У саопштењу се наводи да су погођене линије од Дортмунда до Минхена, од Хамбурга до Базела и од сјеверне Њемачке до Келна и да је саобраћај преусмјерен на дугим релацијама.

У ширем подручју Гелзенкирхена жељезнички саобраћај је потпуно обустављен. Није познато колико ће трајати поправке, пренијела је агенција ДПА.

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Портпарол полиције рекао је да се сумња на крађу кабла дуж жељезничке пруге у округу Гелзенкирхен-Икендорф, гдје су отказали сигнализациони и контролни системи.

Вјерује се да су лопови на неколико мјеста грубо пресјекли и ишчупали каблове дуж пруге.

Полиција је обавијештена око 5.00 часова ујутру.

(Срна)

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Тагови :

Њемачка

Возови

Струја

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