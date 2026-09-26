Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова

Аутор:АТВ редакција
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Возови данас касне у њемачкој покрајини Сјеверна Рајна - Вестфалија или су поласци отказани јер су каблови на прузи намјерно оштећени, саопштио је оператер "Дојче бан".
У саопштењу се наводи да су погођене линије од Дортмунда до Минхена, од Хамбурга до Базела и од сјеверне Њемачке до Келна и да је саобраћај преусмјерен на дугим релацијама.
У ширем подручју Гелзенкирхена жељезнички саобраћај је потпуно обустављен. Није познато колико ће трајати поправке, пренијела је агенција ДПА.
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Портпарол полиције рекао је да се сумња на крађу кабла дуж жељезничке пруге у округу Гелзенкирхен-Икендорф, гдје су отказали сигнализациони и контролни системи.
Вјерује се да су лопови на неколико мјеста грубо пресјекли и ишчупали каблове дуж пруге.
Полиција је обавијештена око 5.00 часова ујутру.
(Срна)
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