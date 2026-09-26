Диши дубоко: Забрањена љубав

Извор:
АТВ
„Диши дубоко” је је амерички романтични драмски филм из 2013. године, у режији Дрејка Доремуса.
Радња прати Кита, наставника музике који живи мирним породичним животом са супругом и кћерком у предграђу Њујорка, али осјећа да је одустао од својих музичких снова. Њихова свакодневица се мијења када у њихов дом стигне Софи, британска ученица на размјени. Њен таленат за музику и необична блискост са Китом постепено нарушавају породичну равнотежу и приморавају га да се суочи са жељама које је дуго потискивао.
Редитељ Дрејк Доремус и коаутор Бен Јорк Џонс нису написали класичан сценарио са прецизно исписаним дијалозима. Направили су детаљно разрађену причу и ситуације, док су глумци велики дио дијалога импровизовали током снимања.
„Диши дубоко”- недјеља у 22 часа и 30 минута.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Најчитаније
15
31
15
22
15
21
15
17
15
10
Тренутно на програму