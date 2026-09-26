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Детаљи трагедије: У пожару у Трнопољу страдала двогодишња дјевојчица

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26.09.2026 15:04

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Ватрогасци стоје поред ватрогасног аута.
Фото: Pixabay

Двогодишња дјевојчица страдала је у пожару који је јутрос избио у кући у Трнопољу код Приједора, сазнаје АТВ.

Пожар је избио око 11 часова и након пријаве на терен су упућени припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор. Ватрогасци су ватру ставили под контролу и локализовали пожар.

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”Полицији је око 11 часова пријављено да је дошло до пожара у објекту куће у Трнопољу. Том приликом смртно је страдала малољетна особа. У току је увиђај који врше полицијски службеници ПУ Приједор, а којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Приједору”, рекла је портпарол ПУ Приједор Звездана Алендаревић.

Тачне околности и узрок пожара се утврђују.

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Тагови :

пожар

трагедија

Приједор

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