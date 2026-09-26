Детаљи трагедије: У пожару у Трнопољу страдала двогодишња дјевојчица

Аутор:Огњен Матавуљ
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Двогодишња дјевојчица страдала је у пожару који је јутрос избио у кући у Трнопољу код Приједора, сазнаје АТВ.
Пожар је избио око 11 часова и након пријаве на терен су упућени припадници Територијалне ватрогасно-спасилачке јединице Приједор. Ватрогасци су ватру ставили под контролу и локализовали пожар.
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”Полицији је око 11 часова пријављено да је дошло до пожара у објекту куће у Трнопољу. Том приликом смртно је страдала малољетна особа. У току је увиђај који врше полицијски службеници ПУ Приједор, а којим руководи дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва у Приједору”, рекла је портпарол ПУ Приједор Звездана Алендаревић.
Тачне околности и узрок пожара се утврђују.
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