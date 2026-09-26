Logo

Пожар на Чврсници и даље активан

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 15:52

Коментари:

0
Ватрогасци у заштитној опреми гасе пожар на трави у шумском подручју, уз видљив дим.
Фото: RDNE Stock project/Pexels

Пожар на Чврсници, који је активан од 10. септембра, упркос досадашњем ангажману ватрогасаца и киши, још није у потпуности угашен, саопштено је из Оперативног центра Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.

На појединим дијеловима пожаришта и даље су присутна активна жаришта, а екипе Ватрогасне јединице Јабланица и даље су на терену.

Пожар ватрогасци

Србија

Породица у трену остала без свега: Троје дјеце изгубило кров над главом

Пожар је протеклих дана захватио тешко приступачан терен на подручју Чврснице, а гашење су додатно отежавали јак вјетар и неприступачност терена.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пожар

Чврсница

Ватрогасци

ватра

Коментари (0)

Прочитајте више

Када је право вријеме да биљке унесете у кућу: Не чекајте први мраз

Савјети

Када је право вријеме да биљке унесете у кућу: Не чекајте први мраз

2 ч

0
Хорор у Хрватској: Пронађени дијелови тијела познатог спортисте

Остали спортови

Хорор у Хрватској: Пронађени дијелови тијела познатог спортисте

2 ч

0
Удес код ресторана "Мај веј"

Хроника

Удес код познатог ресторана у Бањалуци, стварају се гужве

3 ч

0
Медвјед

Србија

Медвјед развалио врата штале и заклао седам оваца: Мјештани узнемирени

3 ч

0

Више из рубрике

Особа у црном код Тузле

БиХ

Мистерија код Тузле: Сви траже "фантома", а нико га није видио

19 ч

0
Оружане снаге БиХ

БиХ

Скандал потреса ОС БиХ: Из складишта нестало 150 тона горива, Хелез ћути

22 ч

3
Магарац у предизборном споту

БиХ

Магарац постао звијезда предизборне кампање у ФБиХ

23 ч

1
Предсједник СНСД-а Милорад Додик

БиХ

Јасна порука Додика крњем Уставном суду: Сарајевска ујдурма

23 ч

23

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Руси разнијели складиште са опремом из ЕУ

18

18

У лажи су кратке ноге: Међународни чланови раскринкали обману Бећировића

18

17

Финансијски хороскоп за октобар открива ко ће имати неочекиване трошкове, а ко ће поправити буџет

17

58

Сузана коначно проговорила о односу са Лепом Бреном након Сашине смрти

17

54

Радови на модернизацији приједорске болнице почињу убрзо

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима