Пожар на Чврсници и даље активан

Аутор:АТВ редакција
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Пожар на Чврсници, који је активан од 10. септембра, упркос досадашњем ангажману ватрогасаца и киши, још није у потпуности угашен, саопштено је из Оперативног центра Цивилне заштите Херцеговачко-неретванског кантона.
На појединим дијеловима пожаришта и даље су присутна активна жаришта, а екипе Ватрогасне јединице Јабланица и даље су на терену.
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Пожар је протеклих дана захватио тешко приступачан терен на подручју Чврснице, а гашење су додатно отежавали јак вјетар и неприступачност терена.
(Срна)
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