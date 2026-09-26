Манифестација 'Дани тикве' окупила 80 излагача из БиХ и Србије

Аутор:АТВ редакција
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Дефилеом првачића и дјеце предшколског узраста обучене у боје јесени и украшене плодовима јесени у Источној Илиџи данас је почео сајамски дио манифестације "Дани тикве" и продајна изложба, уз учешће 80 излагача из БиХ и Србије.
"За разлику од ранијих година, када су трајали један дан, ове године 13. Дани тикве у Источном Сарајеву трају три дана", изјавила је Роксанда Мичић, предсједник Удружења грађана "Пробуди се" Источно Сарајево, које је организатор манифестације.
Она је истакла да је од 80 излагача на "Данима тикве" 30 удружења и 10 пчелара, док су остали самостални излагачи из цијеле БиХ и Србије.
"Имамо излагаче из Хан Пијеска, Пала, Сокоца, Рудог, Калиновика, Лопара, Требиња, Фоче, Завидовића, Какња, Високог, Сарајева, Јабланице, а ту су и гости са Копаоника, односно Ужица и Кикинде", нагласила је Мичићева за Срну.
Као и ранијих година, додијељене су награде за најтежу, најмању и најљепшу тикву, као и за најукуснија јела од тивке, за штанд са најразноврснијим јелима од тикве, те за наљепши штанд.
Током сајамског дијела "Дана тикве" дјеца предшколског узраста и школарци, као и ученици Средње музичке школе и музички састав "Систерс анплагд" извели су свој умјетнички прогам, а својим програмом представила су се и културно-умјетничка друштва "Бошко Вујадин", "Братство", те пјевачка група "Митровданак".
"Дани тикве" затварају се сутра сајмом меда, који је резервисан за пчеларе који су и данас изложили своје производе.
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