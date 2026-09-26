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Тражи се забрана Томпсоновог концерта у Њемачкој

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26.09.2026 15:54

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Тражи се забрана Томпсоновог концерта у Њемачкој

"Ахенска мрежа за хуманитарну помоћ и међукултурну мировну сарадњу" покренула је петицију за забрану концерта хрватског пјевача Марка Перковића Томпсона у Штутгарту у Њемачкој.

У петицији се наводи да су Перковићеви концерти заказани за 7. новембар у "Порше арени" у Штутгарту, током новембра у Франкфурту и још на неколико мјеста у Њемачкој.

"Његови концерти годинама почињу поздравима фашистичког усташког режима, који је био савезник њемачког нацистичког режима и који је еквивалент поздраву Хитлеру. У више европских градова његови наступи су забрањени", наводи се у петицији којом се позива на забрану концерта.

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Из ове организације истичу да оно што се дешава на концертима Марка Перковића Томпсона у Њемачкој представља кривично дјело, те да је ријеч о нимало безазленим стварима у историјском и политичком контексту.

Организатор петиције истиче да она није усмјерена против Хрвата и хрватске културе, али јесте против величања фашистичког режима.

(Срна)

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Тагови :

Штутгарт

Њемачка

Марко Перковић Томпсон

концерт

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