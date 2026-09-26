Пезешкијан: Иран нема више повјерења у преговоре

Аутор:АТВ редакција
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Иран више нема повјерења у преговарачки процес са САД након напада и санкција, изјавио је ирански предсједник Масуд Пезешкијан.
"Немамо повјерења у америчку страну и не знамо на основу чега се може постићи договор с њима" рекао је Пезешкијан "Ал џазири".
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Он је навео да истовремено Техеран преноси поруке Вашингтону преко посредника, Катара и Пакистана, и очекује да Американци разјасне свој став о раније постигнутом меморандуму о разумијевању.
Пезешкијан је додао да не види потребу да се састане са предсједником САД Доналдом Трампом зато што Американци нису испунили претходно потписани споразум.
(Срна)
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