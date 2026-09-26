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Пезешкијан: Иран нема више повјерења у преговоре

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26.09.2026 14:44

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Предсједник Ирана Масуд Пезешкијан говори током 81. засједања Генералне скупштине Уједињених нација у сједишту Уједињених нација, у сриједу, 23. септембра 2026. године.
Фото: Tanjug/APHeather Khalifa

Иран више нема повјерења у преговарачки процес са САД након напада и санкција, изјавио је ирански предсједник Масуд Пезешкијан.

"Немамо повјерења у америчку страну и не знамо на основу чега се може постићи договор с њима" рекао је Пезешкијан "Ал џазири".

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Он је навео да истовремено Техеран преноси поруке Вашингтону преко посредника, Катара и Пакистана, и очекује да Американци разјасне свој став о раније постигнутом меморандуму о разумијевању.

Пезешкијан је додао да не види потребу да се састане са предсједником САД Доналдом Трампом зато што Американци нису испунили претходно потписани споразум.

(Срна)

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Тагови :

Масуд Пезешкијан

Иран

Америка

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