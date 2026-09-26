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Разговарали Вучић и Путин: Подржали очување дејтонске архитектуре у БиХ

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26.09.2026 14:30

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Разговарали Вучић и Путин: Подржали очување дејтонске архитектуре у БиХ
Фото: Tanjug / AP / Alexander Zemlianichenko

Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Србије Александар Вучић подржали су у телефонском разговору очување дејтонске архитектуре у БиХ, уз осигуравање легитимних права и интереса Србије, саопштено је из Кремља.

У саопштењу се додаје да су двојица лидера разговарала о различитим аспектима развоја односа Србије и Русије, укључујући енергетику, нафту и гас, а међу темама из међународне агенде била је и Украјина.

Вучић је честитао руском предсједнику успјешно одржавање избора за Државну думу, наводи се из Кремља.

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У саопштењу је напоменуто да је телефонски разговор између Путина и Вучића одржан на иницијативу Србије.

Током разговора Путин и Вучић су указали на неприхватљивост спољног мијешања у изборне процесе.

Вучић је рекао Путину да је захвалан на помоћи у гашењу шумских пожара у Србији.

(Срна)

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Тагови :

Александар Вучић

Владимир Путин

Русија

Србија

БиХ

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