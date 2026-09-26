Разговарали Вучић и Путин: Подржали очување дејтонске архитектуре у БиХ

Аутор:АТВ редакција
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Руски предсједник Владимир Путин и предсједник Србије Александар Вучић подржали су у телефонском разговору очување дејтонске архитектуре у БиХ, уз осигуравање легитимних права и интереса Србије, саопштено је из Кремља.
У саопштењу се додаје да су двојица лидера разговарала о различитим аспектима развоја односа Србије и Русије, укључујући енергетику, нафту и гас, а међу темама из међународне агенде била је и Украјина.
Вучић је честитао руском предсједнику успјешно одржавање избора за Државну думу, наводи се из Кремља.
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У саопштењу је напоменуто да је телефонски разговор између Путина и Вучића одржан на иницијативу Србије.
Током разговора Путин и Вучић су указали на неприхватљивост спољног мијешања у изборне процесе.
Вучић је рекао Путину да је захвалан на помоћи у гашењу шумских пожара у Србији.
(Срна)
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