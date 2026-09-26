Због пепела из Етне отказани летови на италијанском аеродрому

Аутор:АТВ редакција
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Летови на италијанском аеродрому у Катанији обустављени су због вулканског пепела из Етне и временских услова, саопштила је компанија која управља аеродромом на Сицилији.
Сви доласци на аеродром, пети најпрометнији у Италији по броју путника, обустављени су у 12.00 часова.
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Етна, највиши и најактивнији вулкан у Европи, често прекида летове у Катанији. Емисије пепела биле су нарочито интензивне овог љета, што је погодило хиљаде путника током врхунца сезоне одмора.
(Срна)
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