Logo

Због пепела из Етне отказани летови на италијанском аеродрому

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 14:25

Коментари:

0
Еруптивна активност се наставља на планини Етна, гдје токови лаве настављају да се спуштају низ падине вулкана, као што се види из Маренева близу Катаније, Италија, у четвртак, 13. августа 2026. године.
Фото: Таnjug/AP Photo/Salvatore Allegra

Летови на италијанском аеродрому у Катанији обустављени су због вулканског пепела из Етне и временских услова, саопштила је компанија која управља аеродромом на Сицилији.

Сви доласци на аеродром, пети најпрометнији у Италији по броју путника, обустављени су у 12.00 часова.

Љубиша Ћосић

Градови и општине

Ћосић: Данашње освештање Храма - доказ да су народ и црква на овим просторима једно

Етна, највиши и најактивнији вулкан у Европи, често прекида летове у Катанији. Емисије пепела биле су нарочито интензивне овог љета, што је погодило хиљаде путника током врхунца сезоне одмора.

(Срна)

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

етна

Аеродром

Италија

Сицилија

отказани летови

Коментари (0)

Прочитајте више

Ненад Стевандић

Република Српска

Стевандић: Шизофрена одлука крњег Уставног суда БиХ

1 ч

0
Најновије вијести, изјаве и актуелности везане за Игора Додика. Пратите све информације, политичке ставове и извештаје на АТВ порталу.

Република Српска

Игор Додик: Српска има потенцијал да буде најљепше мјесто за живот

1 ч

6
„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.

Свијет

Румунија подигла борбене авионе у близини границе са Украјином

1 ч

0
Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова

Свијет

Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова

1 ч

0

Више из рубрике

„Eurofighter Typhoon” авиони њемачког ратног ваздухопловства лете ведрим словачким небом.

Свијет

Румунија подигла борбене авионе у близини границе са Украјином

1 ч

0
Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова

Свијет

Стали возови у Њемачкој због пресјечених каблова

1 ч

0
Предсједник Доналд Трамп и кинески предсједник Си Ђинпинг састали су се у Овалној соби Бијеле куће у Вашингтону, у четвртак, 24. септембра 2026. године.

Свијет

Трмап и Си: Иран не треба да развија нуклеарно оружје

2 ч

0
Алкохол пиво

Свијет

Од тровања алкохолом преминуло 19 особа

2 ч

0

  • Најновије

  • Најчитаније

15

31

Хорор у Хрватској: Пронађени дијелови тијела познатог спортисте

15

22

Удес код познатог ресторана у Бањалуци, стварају се гужве

15

21

Медвјед развалио врата штале и заклао седам оваца: Мјештани узнемирени

15

17

Цијело имање продаје за мање од 22.000 КМ

15

10

Срушила се зграда приликом експлозије: Погинуло шест особа

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима