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Енерго клуб: Одговори на најактуелнија енерго питања

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Извор:

АТВ

26.09.2026 14:54
енерго ново
Фото: атв

„Енерго клуб“ и ове недјеље одговара на најважнија енерго питања.

Колико милиона је ЕРС дао на увоз струје?

Да ли се исплатило поскупљење мрежарине?

Која су најзначајнија улагања на подручју Електро Бијељине?

Шта су изазови и проблеми Електропреноса БиХ?

„Енерго клуб ” пружиће вам релевантне актуелности из области производње електричне енергије, те могућности стварања обновљивих извора и њихове одрживости. Доносимо ријечи стручњака и искуства инвеститора, причамо о развоју система, трендовима и успјешним пројектима, информишемо о најважнијим догађајима посвећеним енергетици.


Емисију уређује Бојан Носовић, а води Теодора Бјелогрлић.

„Енерго клуб ” недјеља у 18 часова и 20 минута.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

АТВ

Енерго клуб

Бојан Носовић

Теодора Бјелогрлић

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