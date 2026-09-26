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Хорор у Хрватској: Пронађени дијелови тијела познатог спортисте

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26.09.2026 15:31

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Хорор у Хрватској: Пронађени дијелови тијела познатог спортисте

Језиве информације су стигле из Загреба након вијести о проналаску дијелова људског костура.

Дијелови тијела су пронађени у пријестоници Хрватске, а према информацијама које су незваничне, али које су пренијели хрватски медији, ради се о костуру ММА борца Абрахаму Саломону Ареу.

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Загребачка полиција је у уторак око 14.30 часова саопштила да је на Пешћеници пронађен горњи дио људског костура и да је до открића дошло приликом прекопавања простора прекривеног отпадом.

Портал "гол.дневник.хр" наводи да постоје незваничне информације да посмртни остаци припадају Ареу.

Ко је Абрахам Салимон Аре

Абрахам је рођен у Загребу, а отац га је као шестогодишњака оставио на загребачком сајму, након чега је одрастао у хранитељској породици.

Иако је рођен у Хрватској 23 године је живио без докумената и држављанства, а свој статус је званично средио 2022. године.

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Широј јавности у Хрватској, а можда и на Балкану, барем код љубитеља борилачких спортова, познат је по својој професионалној ММА каријери током које је забиљежио једну побједу уз три пораза.

Инцидент на ФНЦ-у

У септембру 2025. године је дошло до сукоба између њега и челника ФНЦ-а Дражена Форгача због чега је реаговало обезбјеђење.

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Аре се није борио на том догађају, али јесте раније био дио ФНЦ-а.

Није познато због чега тачно је дошло до сукоба.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

пронађено тијело

Абрахам Салимон Аре

Загреб

Хрватска

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