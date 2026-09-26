Трамп: "Лажним вијестима" не би требало да буде дозвољен приступ Бијелој кући

Аутор:АТВ редакција
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Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да медији које оптужује за "лажне вијести", укључујући Си-ен-ен, MC Now и Политико, не би требало да имају приступ Бијелој кући, тврдећи да је њихово извјештавање о њему готово у потпуности негативно.
- Зашто би починиоцима лажних вијести, попут ЦНН-а и МСДНЦ-а (пежоративни назив који упућује на наводне везе између Демократске странке и МС now-а) требало дозволити приступ једном тако свијетом мјесту, Бијелој кући? Упркос мојој великој изборној побједи, готово 100 одсто извјештавања о Трампу је негативно, и тако је годинама - навео је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи.
Он је поновио захтјев да "лажним вијестима" не би требало да буде дозвољен приступ Бијелој кући уз тврдњу да то "траје предуго", уз "огромну штету" по Сједињене Америчке Државе.
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Велике телевизијске мреже потом су у знак солидарности прекинуле заједничко извјештавање о предсједнику.
Савезни судија је у четвртак привремено поништио забрану уласка у Бијелу кућу, након што су медијске организације поднијеле тужбу, али се одлука односила на приступ комплексу Бијеле куће, а не директно на обавезе прес пула.
(Танјуг)
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