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Трамп: "Лажним вијестима" не би требало да буде дозвољен приступ Бијелој кући

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26.09.2026 16:04

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Предсједник Доналд Трамп разговара са новинарима на јужном травњаку Бијеле куће у сриједу, 23. септембра 2026. године, у Вашингтону, након што је дочекао кинеског предсједника Си Ђинпинга у ваздухопловној бази „Ендруз“.
Фото: Таnjug/AP Photo/Manuel Balce Ceneta

Председник Сједињених Америчких Држава Доналд Трамп изјавио је данас да медији које оптужује за "лажне вијести", укључујући Си-ен-ен, MC Now и Политико, не би требало да имају приступ Бијелој кући, тврдећи да је њихово извјештавање о њему готово у потпуности негативно.

- Зашто би починиоцима лажних вијести, попут ЦНН-а и МСДНЦ-а (пежоративни назив који упућује на наводне везе између Демократске странке и МС now-а) требало дозволити приступ једном тако свијетом мјесту, Бијелој кући? Упркос мојој великој изборној побједи, готово 100 одсто извјештавања о Трампу је негативно, и тако је годинама - навео је Трамп у објави на својој друштвеној мрежи.

Он је поновио захтјев да "лажним вијестима" не би требало да буде дозвољен приступ Бијелој кући уз тврдњу да то "траје предуго", уз "огромну штету" по Сједињене Америчке Државе.

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Велике телевизијске мреже потом су у знак солидарности прекинуле заједничко извјештавање о предсједнику.

Савезни судија је у четвртак привремено поништио забрану уласка у Бијелу кућу, након што су медијске организације поднијеле тужбу, али се одлука односила на приступ комплексу Бијеле куће, а не директно на обавезе прес пула.

(Танјуг)

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Тагови :

Доналд Трамп

Америка

САД

новинари

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