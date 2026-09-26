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Њемачка уводи 'дјечију пензију': Ево колико ће дјеца од државе добијати до своје 18. године

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26.09.2026 14:51

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Њемачка уводи 'дјечију пензију': Ево колико ће дјеца од државе добијати до своје 18. године
Фото: Envato/AtlasComposer

Њемачки министар финансија Ларс Клингбајл представио је у Бундестагу нацрт закона о „пензији за рани почетак“, према којем би држава издвајала по 10 евра мјесечно за свако дијете узраста од шест до 18 година.

Циљ је да се успостави почетни капитал за старосну пензију и обезбиједи праведнија финансијска будућност за све младе, независно од имовинског стања њихових родитеља.

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Према процјени Владе Њемачке, захваљујући ефекту сложене камате, само од државних уплата до одласка у пензију са 65 година на рачуну би могло да се прикупи 53.000 евра, односно око 103.000 КМ.

Уколико би родитељи или бака и дјед уплаћивали додатних 20 евра (39 КМ) мјесечно, тај износ би могао да достигне 160.000 евра, односно око 313.000 КМ.

Ова мјера би њемачке савезне власти коштала 198 милиона евра (387 милиона КМ) у 2027. години, док се до 2030. године очекује раст трошкова на 411 милиона евра, односно око 803 милиона КМ.

Државна подршка почела би ретроактивно од 1. јануара 2026. године за сву дјецу рођену 2020. године и млађу, док би се од 2027. године сваке године аутоматски укључивала генерација дјеце која наврши шест година.

Новац би се улагао намјенски на инвестициони рачун, на који би пунољетна особа након 18. рођендана могла да настави самостално да уплаћује. Прикупљени капитал, заједно са државним подстицајима, исплаћивао би се након навршене 65. године живота.

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Њемачка влада планира да у другој половини ове године представи стратегију финансијског образовања како би се млади одмалена учили улагању на тржишту капитала.

Приједлог је изазвао различите реакције у њемачком парламенту. Блок двије владајуће демохришћанске странке, ЦДУ/ЦСУ, подржао је иницијативу, називајући је прекретницом за развој културе инвестирања по узору на скандинавске земље.

С друге стране, Алтернатива за Њемачку (АфД) и странка Зелених упутиле су критике.

У АфД-у сматрају да су предвиђени износи недовољни и траже 100 евра (195 КМ) мјесечно од рођења дјетета, али искључиво за „њемачку дјецу“ са пребивалиштем у Њемачкој.

Зелени сматрају да је дискриминаторно то што су дјеца рођена прије 2020. године у потпуности искључена из овог модела.

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Након прве расправе у Бундестагу, наставак парламентарне процедуре и усвајање закона очекују се током јесени, како би закон званично ступио на снагу почетком наредне године.

Сличну мјеру планира и сусједна Аустрија, чија влада од 2027. године намјерава да уведе „Депозит за будућност“, са једнократним подстицајем од 500 евра (977 КМ) за свако новорођено дијете, без обзира на држављанство.

Међутим, овај аустријски модел већ се суочава са критикама да погодује богатијима који могу да уплаћују додатна средства. Из тамошњег министарства финансија упозоравају и на неизвјесно финансирање и могућност одлагања примјене.

(Б92)

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Тагови :

Њемачка

Дјеца

Пензија

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