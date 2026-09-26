Када је право вријеме да биљке унесете у кућу: Не чекајте први мраз

Аутор:АТВ редакција
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Стигао је 26. септембар, јутра су све хладнија, ноћи дуже, а власници тераса препуних цвијећа сваке године имају исту дилему: да ли је већ вријеме да биљке унесемо у кућу или могу још мало да остану напољу?
Одговор не зависи толико од датума колико од ноћне температуре. Већина биљака које током љета износимо на терасу потиче из тропских и суптропских крајева, па их хладне ноћи могу оштетити много прије првог мраза. Припреме би зато требало да почну већ крајем септембра, а цвијеће треба унијети када се ноћне температуре приближе десетом подиоку.
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Највећа грешка је чекање првог мраза. Тропске собне биљке могу да претрпе оштећења већ када се температура спусти испод десет степени, чак и ако се преко дана поново загрије.
Фикусе, монстере, дифенбахије, кротон, драцене, палме, филодендроне и друге осјетљиве биљке требало би постепено припремити за повратак у кућу чим ноћи постану хладне. Стручњаци препоручују да се већина собних биљака унесе прије него што температура падне испод приближно десет степени, јер чекање првог мраза може да буде прекасно.
Ако је током дана и даље сунчано и топло, биљке могу још кратко да остану напољу, али их увече треба уносити у затворен или заштићен простор. Тако ће се постепено привикавати на промјену температуре и мању количину светлости.
Најприје треба склонити тропске биљке, орхидеје, кротон, хибискус, фикусе, палме и све врсте које имају њежне, танке листове. Босиљак је такође веома осјетљив на хладноћу и неће добро поднијети хладне септембарске ноћи.
Кактуси и сукуленти боље подносе свјежије вријеме, али ни њих не би требало остављати напољу до мраза. Прије уношења земља треба да буде што сувља, јер комбинација хладноће и велике количине воде може да изазове труљење коријена.
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Мушкатле могу нешто дуже да остану на тераси јер подносе ниже температуре од тропских биљака, али их треба склонити прије првог озбиљног захлађења и свакако прије мраза. Исто важи за рузмарин, ловор и друге биљке које могу да презиме у свијетлој, хладнијој просторији.
Цвијеће не би требало само пренијети са терасе и одмах га ставити поред осталих собних биљака. На листовима, стабљикама и у земљи могу да се крију биљне ваши, гриње, штитасте ваши, мушице, пужеви или њихова јаја.
Пажљиво прегледајте обје стране сваког листа, мјеста на којима се лист спаја са стабљиком, ивице саксије и површину земље. Уклоните суве и оштећене дијелове, оперите саксију споља и, уколико врста биљке то подноси, истуширајте листове млаком водом.
Посебну пажњу обратите на ситну паучину, љепљиве трагове, блиједе тачкице, рупице и промјену боје листова, јер све то може да укаже на присуство штеточина.
Биљке које су љето провеле напољу најбоље је држати одвојено од осталог цвијећа двије до три недјеље. Уколико се за то вријеме појаве инсекти или знаци болести, проблем ћете ријешити пре него што се прошири на све биљке у кући.
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Јесен није идеално вријеме за велико пресађивање, нарочито ако је биљка истовремено промијенила температуру, количину свјетлости и мјесто на којем стоји. То је већ довољно велики стрес.
Пресађивање има смисла ако је биљка прерасла саксију, ако земља непријатно мирише, коријен трули или су се у супстрату појавиле штеточине. У свим другим случајевима боље је сачекати прољеће.
Биљке прије уношења можете благо орезати, уклонити суве цвјетове и оштећене гране, али немојте радити драстично орезивање осим код врста којима је оно потребно за презимљавање.
Биљка која је мјесецима боравила на ваздуху мора да се привикне на топлији, сув и знатно тамнији простор. Зато јој пронађите свијетло мјесто, али не непосредно поред радијатора, пећи или другог извора топлоте.
Нагла промјена услова може да доведе до жућења и опадања лишћа. То не значи нужно да биљка пропада, већ да покушава да се прилагоди мањој количини свјетлости. Привикавање на затворен простор код појединих биљака може да траје недјељама.
Заливање такође треба смањити. Биљке у кући током јесени и зиме спорије расту, троше мање воде, а земља се знатно спорије суши него на вјетру и сунцу. Превише воде у овом периоду често представља већи проблем од краткотрајне суше.
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Не морате данас испразнити цијелу терасу, али је сада прави тренутак да почнете да пратите ноћне температуре и припремате биљке. Ако се најављују ноћи хладније од десет степени, осјетљиво тропско цвијеће већ треба склонити.
Отпорније биљке могу да остану напољу још неко време, под условом да су заклоњене од хладног ветра и обилне кише. Ипак, немојте се ослањати на топао дан, јер биљке најчешће страдају током ноћи, када температура нагло падне.
Најједноставније правило гласи: тропске биљке уносимо када ноћне температуре почну да падају испод десет степени, док отпорније балконско цвеће склањамо прије првог мраза. Календар је само подсјетник, али термометар даје прави одговор.
(Она.рс)
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