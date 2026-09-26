Нафта јефтинија него у априлу, али гориво у БиХ скупље

Аутор:Стеван Лулић
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Цијена фјучерса за нафту "брент" за испоруку у новембру пробила је прије два дана психолошку границу и премашила 106 долара по барелу на лондонској берзи.
Ипак, та цијена далеко је од највише од почетка сукоба у Ирану када је поскупљење на свјетским тржиштима и кренуло.
Примјера ради, крајем априла брент нафта на берзама је коштала вртоглавих 126,41 долар по барелу.
Међутим, то не игра, очигледно, велику улогу када су у питању цијене горива у Босни и Херцеговини (БиХ).
Током пика цијена нафте на свјетским берзама крајем априла гориво у БиХ се, према доступним подацима, кретало у просјеку нешто испод 3,70 КМ политри за дизел, и просјечно нешто испод три марке по литри за бензин.
Сада, када је нафта знатно јефтинија него у поменутом периоду, дизел у БиХ просјечно кошта 3,74 КМ по литри, док је бензин око 3,30 КМ у просјеку.
У септембру бензин је забиљежио вртоглаво поскупљење од око 20 фенинга по литри.
Подсјећамо, како је АТВ први писао прије неколико дана, на појединим пумпама цијена дизела премашила је четири марке по литри.
Економија
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Тако је крајем прошле седмице, тачније у недјељу, на једној бензинској пумпи у Кнежеву забиљежена цијена од 4,01 КМ.
На истој пумпи бензин је тада коштао 3,40 КМ.
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