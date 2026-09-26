Logo

Нафта јефтинија него у априлу, али гориво у БиХ скупље

Google IconДодајте AТВ у ваш Google извор
Author Image
26.09.2026 16:27

Коментари:

0
Мушкарац на пумпи точи гориво и резервоар аута.
Фото: Tanju/AP/Yuki Iwamura

Цијена фјучерса за нафту "брент" за испоруку у новембру пробила је прије два дана психолошку границу и премашила 106 долара по барелу на лондонској берзи.

Ипак, та цијена далеко је од највише од почетка сукоба у Ирану када је поскупљење на свјетским тржиштима и кренуло.

Примјера ради, крајем априла брент нафта на берзама је коштала вртоглавих 126,41 долар по барелу.

Цијене нафте и горива у априлу и септембру
Цијене нафте и горива у априлу и септембру
АТВ

Међутим, то не игра, очигледно, велику улогу када су у питању цијене горива у Босни и Херцеговини (БиХ).

Гориво ипак скупље него у априлу

Током пика цијена нафте на свјетским берзама крајем априла гориво у БиХ се, према доступним подацима, кретало у просјеку нешто испод 3,70 КМ политри за дизел, и просјечно нешто испод три марке по литри за бензин.

Сада, када је нафта знатно јефтинија него у поменутом периоду, дизел у БиХ просјечно кошта 3,74 КМ по литри, док је бензин око 3,30 КМ у просјеку.

У септембру бензин је забиљежио вртоглаво поскупљење од око 20 фенинга по литри.

Дизел негдје и изнад четири марке

Подсјећамо, како је АТВ први писао прије неколико дана, на појединим пумпама цијена дизела премашила је четири марке по литри.

Гориво у Кнежеву

Економија

Раст цијене горива: На појединим пумпама у Српској литар дизела више од 4 КМ

Тако је крајем прошле седмице, тачније у недјељу, на једној бензинској пумпи у Кнежеву забиљежена цијена од 4,01 КМ.

На истој пумпи бензин је тада коштао 3,40 КМ.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Нафта

гориво

цијене нафте

Цијене горива

Коментари (0)

Више из рубрике

Ево како да оборите цијену стана при куповини

Економија

Ево како да оборите цијену стана при куповини

1 д

0
Банковна картица, Мастеркард

Економија

Промјене у плаћању картицама у БиХ

1 д

0
Кошарац о проблемима домаће производње: Због поданика није могуће увести заштитне мјере

Економија

Кошарац потврдио: БиХ одобрен извоз јабука и крушака у Русију

1 д

4
Мушкарац точи гориво у камион на бензинској пумпи.

Економија

Гориво скупље за марку у кратком року

1 д

0

  • Најновије

  • Најчитаније

18

22

Руси разнијели складиште са опремом из ЕУ

18

18

У лажи су кратке ноге: Међународни чланови раскринкали обману Бећировића

18

17

Финансијски хороскоп за октобар открива ко ће имати неочекиване трошкове, а ко ће поправити буџет

17

58

Сузана коначно проговорила о односу са Лепом Бреном након Сашине смрти

17

54

Радови на модернизацији приједорске болнице почињу убрзо

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима