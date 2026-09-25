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Кошарац потврдио: БиХ одобрен извоз јабука и крушака у Русију

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25.09.2026 14:06

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Фото: ATV

БиХ је одобрен извоз у Руску Федерацију 14.270 тона јабука и 6.405 тона крушака овогодишњег рода, рекао је министар спољне трговине и економских односа у Савјету министара Сташа Кошарац.

Кошарац је, након састанка комисије за трговину и економску сарадњу Русије и БиХ на Јахорини, рекао да је руско тржиште велико и да интензивно треба радити на пласману производа из БиХ на ово тржиште.

Он је подсјетио да је претходне године за извоз у Руску Федерацију било одобрено 4.000 тона јабука и 1.000 тона крушака, те захвалио руској страни што је ове године одобрила веће количине.

"То говори о свјесности и разумијевању руске стране да се отвори тржиште Руске Федерације за производе из Републике Српске и Федерације БиХ /ФБиХ/" , рекао је Кошарац новинарима, а преноси Срна.

Он је додао и да ће се радити на меморандуму о сарадњи у области фитосанитарних услова, наводећи да ће то ојачати адаптацију производа из БиХ на руско тржиште у примјени стандарда.

"Наставићемо да радимо и када је у питању Канцеларија за ветеринарство и производи анималног поријекла, цијенећи да имамо добре произвођаче у Републици Српској и ФБиХ и да се и ти производи у будућности могу наћи на тржишту Руске Федерације", нагласио је Кошарац, који је и замјеник предсједавајућег Савјета министара.

Он је навео да је на данашњем састанку истакнуто да је Руска Федерација стратешки партнер Републике Српске, као и да је до 2026. године инвестирала у БиХ око двије милијарде долара.

Састанку је присуствовао и амбасадор Руске Федерације у БиХ Игор Калабухов.

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Тагови :

БиХ

јабука

Русија

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