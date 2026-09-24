Ако сте ово купили у Пепку, одмах вратите: Представља опасност од гушења

Аутор:АТВ редакција
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С тржишта Босне и Херцеговине повучена је играчка "Кавез за птице", поријеклом из Кине, због опасности од гушења, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.
Код појединих примјерака поклопац отвора на дну играчке није правилно постављен те се при паду може одвојити, што представља опасност од гушења.
Ријеч је о производу модела ПЛУ 631925 који се продавао у трговинама ланца Пепко.
Потрошачима који су купили играчку препоручује се да је одмах престану употребљавати и врате у било коју трговину Пепко ради поврата пуног износа новца, преноси Срна.
Србија
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Из Пепка позивају купце да обавијест подијеле с другима, особито ако су играчку некоме поклонили.
За поврат новца није потребан рачун.
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