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Ако сте ово купили у Пепку, одмах вратите: Представља опасност од гушења

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24.09.2026 19:39

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Ако сте ово купили у Пепку, одмах вратите: Представља опасност од гушења

С тржишта Босне и Херцеговине повучена је играчка "Кавез за птице", поријеклом из Кине, због опасности од гушења, објавила је Агенција за надзор над тржиштем БиХ.

Код појединих примјерака поклопац отвора на дну играчке није правилно постављен те се при паду може одвојити, што представља опасност од гушења.

Ријеч је о производу модела ПЛУ 631925 који се продавао у трговинама ланца Пепко.

Потрошачима који су купили играчку препоручује се да је одмах престану употребљавати и врате у било коју трговину Пепко ради поврата пуног износа новца, преноси Срна.

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Из Пепка позивају купце да обавијест подијеле с другима, особито ако су играчку некоме поклонили.

За поврат новца није потребан рачун.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

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Тагови :

Пепко

тржиште

Опасност

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