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Нетанјаху: Преостале кукавице нека напусте салу

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24.09.2026 20:38

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Израелски премијер Бењамин Нетанјаху говори током 81. засЈедања Генералне скупштине Уједињених нација у сЈедишту Уједињених нација, у четвртак, 24. септембра 2026. године.
Фото: AP Photo/Seth Wenig / Tanjug

Прије почетка обраћања израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, велики број присутних напустио је салу, али не и делегација Србије предвођена предсједником Александром Вучићем.

Нетанјаху је, прије почетка обраћања, замолио све "преостале кукавице, које нису изашле, да то и учине".

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Амбасадор БиХ у УН Златко Лагумџија најавио је да "делегација БиХ неће присуствовати засједању Генералне скупштине УН током обраћања Нетанјахуа", а српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је Срни да тај чин не одражава став БиХ, већ представља његову самовољу.

"ТРАМП НАЈВЕЋИ ПАРТНЕР, ХВАЛА МУ ЗА ПОДРШКУ"

Израелски премијер је у обраћању Генералној скупштини УН рекао да Израел нема већег партнера од америчког предсједника Доналда Трампа и захвалио му за подршку и храбро вођство.

"Он је прије више деценија схватио да ће, ако се не будемо супротставили, фанатични ајатолах, који је тада узвикивао `смрт Америци и Израелу,` на крају и обистинити своје луде фантазије", нагласио је Нетањаху.

Израелски премијер је истакао да Америка и Израел нису реаговали заједно ради сопствене заштите, већ да би спасили цивилизацију.

(СРНА)

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Тагови :

Бењамин Нетанјаху

Генерална скупштина УН

Израел

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