Нетанјаху: Преостале кукавице нека напусте салу

Аутор:АТВ редакција
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Прије почетка обраћања израелског премијера Бењамина Нетанјахуа, велики број присутних напустио је салу, али не и делегација Србије предвођена предсједником Александром Вучићем.
Нетанјаху је, прије почетка обраћања, замолио све "преостале кукавице, које нису изашле, да то и учине".
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Амбасадор БиХ у УН Златко Лагумџија најавио је да "делегација БиХ неће присуствовати засједању Генералне скупштине УН током обраћања Нетанјахуа", а српски члан Предсједништва БиХ Жељка Цвијановић изјавила је Срни да тај чин не одражава став БиХ, већ представља његову самовољу.
Израелски премијер је у обраћању Генералној скупштини УН рекао да Израел нема већег партнера од америчког предсједника Доналда Трампа и захвалио му за подршку и храбро вођство.
"Он је прије више деценија схватио да ће, ако се не будемо супротставили, фанатични ајатолах, који је тада узвикивао `смрт Америци и Израелу,` на крају и обистинити своје луде фантазије", нагласио је Нетањаху.
Израелски премијер је истакао да Америка и Израел нису реаговали заједно ради сопствене заштите, већ да би спасили цивилизацију.
(СРНА)
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