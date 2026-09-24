Чудо у Шкотској: На удаљеном острву рођена прва беба послије 30 година

Аутор:АТВ редакција
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На удаљеном шкотском острву Норт Роналдсеј рођена је прва беба у више од три деценије.
Дјечак Данкан Вајлдер Торстејн Траил Суарез Форд рођен је 15. септембра, потврдила је његова мајка Алис Траил Форд. То је прво рођење на овоме острву у посљедње 34 године, преноси ЦНН.
Норт Роналдсеј је најсјеверније острво архипелага Оркни, дугачко само пет и широко три километра. Према подацима шкотске владе из 2024. године, на њему су живјела 72 становника, али Траил Форд каже да их је данас свега 51.
Алис Траил Форд, њен вјереник Хорхе Суарез и остатак породице живе на релацији између Костарике и острва Норт Роналдсеј. Мајка је објаснила да је првобитни план био да се Данкан роди у Костарики и да су већ имали резервисане повратне карте. Међутим, планови су се промијенили чим су слетјели на шкотско острво.
„Одмах сам знала да ће ово бити најпосебнији и најчаробнији порођај, уз сву подршку коју могу да му пружим“, рекла је Траил Форд. Њена породица купила је ово острво још 1727. године, а она се породила у кући „Холанд Хаус“, коју су саградили њени преци.
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„Повезаност са острвом враћа ме овамо сваке године. Долазим редовно откад сам била беба“, испричала је она. „Осјећам да је ово острво учествовало у мом одгоју и зато осјећам највећу припадност овој енергији, посебно у свом породичном дому.“
Рођење дјетета изазвало је велико узбуђење међу мјештанима. „Сви су изузетно узбуђени“, потврдила је Траил Форд. Острвљанима је поделила мале флаше вискија украшене дјетелинама са четири листа и шкољкама, које локално становништво зове „гроати бакис“ и за које вјерују да доносе срећу. „Они су ми попут шире породице. Осјећам се као да смо једна велика острвска породица, далеки рођаци“, додала је.
Траил Форд сматра да је главни разлог због којег се на острву тако дуго није родило ниједно дијете управо недостатак здравствених установа. На Норт Роналдсеју нема љекара ни болнице, а о здрављу становника брине само једна медицинска сестра.
„Вјерујем да се људи можда плаше онога што би могло да пође по злу током порођаја. Зато се осјећају сигурније у болници, гдје им је доступна сва потребна помоћ у случају компликација“, рекла је она.
Објаснила је да путовање бродом до главног копна архипелага Оркни траје око два сата и 40 минута. „У хитним случајевима по вас долази хеликоптер обалске страже. Ако сте довољно добро, морате путовати у Кирквол на копну“, закључила је, преноси Индекс.хр.
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