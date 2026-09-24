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Експлозија у БиХ: Бачена бомба на кућу

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24.09.2026 19:46

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Аутомобил полиције Федерације БиХ на непознатој локацији паркиран са упаљеним ротационим свјетлима током ноћи
Фото: АТВ

Непозната особа активирала је експлозивну направу у Тешњу, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК).

У дежурну службу Полицијске станице Тешањ у сриједу у 6.15 сати обратио се Е. М. (50) из Тешња који је пријавио да је у улици 1. Март у Тешњу непозната особа бацила експлозивну направу на кућу у власништву А. М. (51).

Том приликом није било повријеђених.

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Увиђај су обавили припадници Полицијске станице Тешањ, који настављају активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела изазивање опште опасности.

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Тагови :

Експлозија

Бомба

Полиција

Тешањ

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