Експлозија у БиХ: Бачена бомба на кућу

Аутор:АТВ редакција
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Непозната особа активирала је експлозивну направу у Тешњу, саопштено је из Министарства унутрашњих послова Зеничко-добојског кантона (МУП ЗДК).
У дежурну службу Полицијске станице Тешањ у сриједу у 6.15 сати обратио се Е. М. (50) из Тешња који је пријавио да је у улици 1. Март у Тешњу непозната особа бацила експлозивну направу на кућу у власништву А. М. (51).
Том приликом није било повријеђених.
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Увиђај су обавили припадници Полицијске станице Тешањ, који настављају активности на расвјетљавању и документовању кривичног дјела изазивање опште опасности.
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