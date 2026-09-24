Нове ”Скај” поруке на суђењу Шакићу, одбрана ”нашла рупу”

Аутор:Огњен Матавуљ
Коментари:0
На суђењу за убиство Славише Ћулума одбрана оптуженог Синише Шакића указала је Окружном суду у Бањалуци да на дисковима са материјалом из ”Скај” апликације недостаје велики број порука и да поједине комуникације нису евидентиране у индекс фајловима диска.
Током унакрсног испитивања Синише Грумића, полицијског службеника МУП-а Републике Српске, бранилац Жељко Шурлан инсистирао је да свједок на монитору у судници прикаже поруке између корисника ”Скаја” с надимцима ”Grizzly bear new”, за кога тужилаштво тврди да је Шакић, и корисника ”Tiger new", за кога тврде да је Јован Јошило. Потом је тражио да се та комуникација нађе у индекс фајлу на диску, али је није било.
”То је доказ да те поруке нема у комуникацији између ова два уређаја”, рекао је Шурлан.
Свједок је потврдио да је тачно да конкретне поруке нема у индекс фајлу, али није могао да објасни зашто је то тако. Поновио је да су обавјештајни подаци, које су добијали од Европола, садржавали мање материјала у односу на оне који су добили путем међународне правне помоћи из Француске.
Хроника
"Sky" користило 3.500 људи у БиХ: Шокантне тврдње на суђењу Синиши Шакићу
”На почетку је било мало података и како би се проналазили нови сервери, подаци су били комплетнији. Самим тим је у додатним материјалима комуникација била јаснија и потпунија. Имали смо примјер да у достављеном материјалу видимо да је послата фотографија, али би она недостајала. Појавила би се тек у другом материјалу који нам је додатно достављен”, рекао је Грумић.
Шурлан је указао да у ”Excel” табелама које садрже ”Скај поруке” пише да су два корисника размијенили 50.391 порука. Од тога је 22.259 било послатих и 28.132 примљених. Међутим, на диску нема ни 1.000 порука.
”Ми на диску немамо ни 10% материјала. На основу тога се ништа не може закључивати, јер нам недостаје 90% материјала”, рекао је Шурлан.
Свједок Грумић појаснио је да се подаци у ”Excelu” односе на комплетну комуникацију између два корисника током уппотребе ”Скај” апликације, а да се индекс подаци односне само на оно што је на диску.
На питање предсједника судског вијећа Бранимира Јукића свједок није могао да се изјасни ко је правио ”Excel” табеле које садрже ”Скај” поруке.
Хроника
”Петак дан за метак” Презентоване Скај поруке на суђењу за убиство Славише Ћулума
”Претпостављам да је то рађено алатима за дигиталну форензику”, рекао је Грумић.
Будући да је одбрана поново оспоравала читав материјал то је у судници поново отворило расправу са тужиоцем Сњежаном Петковић око законитости ”Скај” доказа у БиХ. Расправу је, због понављања већ изнесених ставова, прекинуо судија Јукић.
Током рочишта тужилаштво је у судници презентовало додатне ”Скај” комуникације, које су размијењене на дан Ћулумовог убиства. Тужилаштво тврди да је Шакић у 16.21 часова писао сестри Јована Јошила сљедеће поруке: ”Је ли све ок. Пиши када га пусте. Још мало, па ћу преко границе, ако Бог да”.
Издвојили су и поруке за које тврде да је на дан убиства Дарио Јекић слао Мили Росићу. У порукама се наводи: ”Да видио сам. Запаљен је, нема шта брате. У 11 он је здеран, а у 13 пријављено. Вечерас мотор копамо у рупу”. Нешто касније поново су комуницирали: ”Шта брате. А гдје си га сликао. Поздрави и ти њега, то је мој брат. Запалио је све то коњ. И тормо је отишао. Закопано је, завршено све. Тако је. Није три сата пријавио нико. Идемо преко, па се чујемо”.
Хроника
Под истрагом за убиство Ћулума су Јошило, Ловреновић, Јекић...
Тужилаштво је раније најавило да ће на данашњем рочишту извести доказе о томе како су идентификовали кориснике ”Скај” апликације који су размјењивали презентоване поруке. Међутим, то ће бити урађено на наредном рочишту јер се одбрана пожалила да су касно добили доказе и да нису имали довољно времена за припрему.
Славиша Ћулум убијен је хицима из аутоматске пушке 15. маја 2000. године у Драгочају код Бањалуке. Оптужница против Шакића подигнута је у марту 2021. године. Првостепеном пресудом из септембра 2023. године Шакић је ослобођен оптужбе, али је ту пресуду укинуо Врховни суд Републике Српске и предмет вратио на поновно суђење.
Хроника
Суђење Шакићу пробија рокове, судија у страху од кажњавања
Оптужницом, Шакићу се на терет ставља да је заједно и у договору са непознатом особом набавио мотоцикл, који је кориштен за ”извиђање" терена, те аутоматско оружје и муницију којим ће извршити злочин. На путу у Драгочају поред локалног пута прилагодили су двије локације на којима су поломили гране и маскирали мотоцикл.
Ћулума су чекали у засједи и када је наишао путем према његовом ”голфу 6” испалили су 22 хица из два аутоматска оружја. Више пута је погођен и на мјесту је остао мртав. Убице су мотоциклом побјегле с мјеста злочина, који током истраге није пронађен, као ни оружје којим је убијен.
Током поновљеног суђења тужилаштво је открило да због убиства Ћулума воде и другу истрагу којом су обухваћени Јован Јошило, Миливоје и Душан Ловреновић, Миле Росић, Томислав Петровић, Предраг Петковић и Дарио Јекић.
Хроника
Суд дозволио ”Sky” доказе на суђењу за убиство Славише Ћулума
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Хроника
4 ч0
Хроника
5 ч0
Хроника
5 ч3
Хроника
6 ч0
Најновије
Најчитаније
19
42
19
40
19
39
19
30
19
28
Тренутно на програму