"Sky" користило 3.500 људи у БиХ: Шокантне тврдње на суђењу Синиши Шакићу

То је у Окружном суду у Бањалуци рекао Мирослав Кострешевић, службеник Управе криминалистичке полиције МУП-а РС, који је као свједок тужилаштва саслушан на суђењу Синиши Шакићу, оптуженом за убиство Славише Ћулума.

Тужилашто тврди да је Шакић био корисник ”Sky-а”, а прије него што у судници презентују поруке које је наводно размјењивао, кроз стручног свједока Кострешевића судском вијећу су објаснили како је апликација функционисала.

Непознато како су корисници набављали апликацију

Кострешевић каже да је ”Sky” апликацију подржавао мањи број уређаја, тј. ”паметни” телефони са бољим техничким карактеристикама. Апликација није имала могућност позивања и комуникација се одвијала кроз размјену текстуалних и гласовних порука, слика, видео садржаја и то искључиво између корисницика крипти.

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”Није ми познато како су корисници долазили до апликације или уређаја са том апликацијом. Нисмо нашли дистрибутера, али било је особа који су их набављали у иностранству. Била је и одређена мрежа у Београду преко које су је набављали, али ми на томе нисмо радили. Садржај са ”Sky-a” достављан нам је у "Excel" табелама, а претходно је скинут са сервера у Француској, Белгији и Холандији. Лично те сервере нисам видио, нити сам видио како у апликацији изгледа оригинална порука”, рекао је Кострешевић.

Идентификација корисника најтежи дио посла

Појаснио је да је сваки корисник имао шестоцифрени PIN (Personal identification number - лични идентификациони број) сачињен од слова и бројева. PIN је заправо пандан броју телефона када су у питању апликације попут ”Viberа”, само што не пролази кроз класичне GSM мреже и оператере попут m:tela. Поједини корисници су преко PIN-a сами уносили корисничко име или надимак.

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”Не знамо како су корисници добијали PIN. Ми само видимо када је почела и завршила комуникација између два PIN-a (корисника). Поруке, које су нам достављане, служиле су као оперативни податак помоћу којих смо вршили идентификацију корисника. То је био најтежи дио, јер да би неког идентификовали морали сте да провјерите одређене наводе из порука. Ако је корисник рецимо писао да сутра иде у Аустрију, провјеравали смо да ли се то стварно догодило кроз податке од граничне полиције или надзоре са аутопута у одређено вријеме, да то потврдимо и да би добили одређену хронологију догађаја”, рекао је Кострешевић.

Порука, без доказа не значи ништа

Што више података су имали то би и идентификација корисника била лакша. У мањем случају за поједине кориснике су добијали комплетне податке у којима је писао PIN, марка уређаја, IMEI број (јединствени број уређаја) што је омогућавало и провјеру преко базне станице, сваку промјену телефона, па чак и координате који откривају геолокацију.

”Порука сама по себи не значи ништа. Она добија значење тек када је доведете у везу са другим доказима и конкретним догађајем. Рецимо ако се у порукама 15 дана пише о испоруци неке дроге, а онда би та дрога била заплијењена, имате потврду”, истакао је Кострешевић.

Он каже да су у ”Excel” табелама, осим садржаја поруке, могли да виде назив PIN-a и вријеме када је порука послата и друго.

Празни фолдери и допуна података

Жељко Шурлан, бранилац оптуженог, свједока је испитивао управо око времена које је наведено у ”Excel” табелама покушавајући да утврди да ли се ради о времену писања, слања, доласка, читања или брисања поруке. Свједок је навео да је у табелама уписано вријеме са сервера и вријеме добијања поруке, које се због различитих временских зона често није поклапало.

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На питања браниоца Кострешевић је рекао да су уочили да су у првим пакетима са ”Sky” материјалом, које су добијали од Европола, недостајале одређене поруке. Подаци за два учесника комуникације налазили су се на два различита сервера, па су за одређеног корисника добијали празне фолдере које су тек послије пар мјесеци допунили након што им се достави нови пакет података. Обимнији материјал, са више порука, најчешће је стизао након што би тужилаштво путем међународне правне помоћи добило податке од суда у Француској. На питање браниоца да ли би тада били сигурни да су добили све поруке, свједок је рекао:

”Ми и даље не знамо да ли нам је достављен сав садржај. Радили смо са оним који нам је био доступан”, рекао је Кострешевић.

”Sky” користило 3.500 људи у БиХ

Шурлан је констатовао да је у БиХ било 3.500 PIN-ova (корисника Sky-a), али се свједок о томе није могао изјаснити. Бранилац је устврдио да је пресретано 176.000 уређаја и да су томе били изложени људи који немају никакве везе са криминалним активностима. Тврди да су ти подаци видљиви из наредбе суда у Француској, с којом тужилаштвом располаже, а за коју су рекли да је неће изводити као доказ у овом поступку.

Одбрана тврди да наредба указује да су власти у Француској пресретале 600.000 порука у сату и да се подаци из ”Sky-a” не могу сматрати законитим доказом. Према тврдњама Шурлана све поруке су дешифроване незаконитим хаковањем телефона кроз push поруке које су слате на уређаје. Он тврди да је ”Sky” имао четири кључа декрипције, а један од тих кључева се налазио искључиво у телефону и до њега се могло доћи само кроз push поруке. Одбрана је приговорила комплетном исказу свједока, наводећи да ће они ангажовати вјештака, стручњака за информационе технологије који ће суду детаљно објаснити како су дешифроване ”Sky” поруке.

Суђење се наставља за три мјесеца!?

Иако је предсједник судског вијећа Бранимир Јукић на претходном рочишту упозорио да, у складу са препорукама Високог судског и тужилачког савјета БиХ, рокови између рочишта морају бити краћи наставак суђења у овом предмету заказан је тек за 7. септембар 2026. године. Дакле пуна три мјесеца рочиште неће бити одржано јер се, због годишњих одмора, чланови вијећа и браниоци нису могли усагласити за ранији термин.

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На наредном рочишту тужилаштво би коначно требало презентовати садржај ”Sky” порука које је, како тврде, Шакић слао другим корисницима у вези са убиством Славише Ћулума.

Подсјетимо, Ћулум је изрештан хицима из аутоматске пушке 15. маја 2000. године у Драгочају код Бањалуке. Оптужница против Шакића подигнута је у марту 2021. године. Првостепа пресуда изречена је 20. септембра 2023. године и Шакић је ослобођен оптужбе. Међутим, пресуду је 28. новембра 2025. године укинуо Врховни суд Републике Српске. Поступак је враћен на ново суђење које је почело 17. фебруара.