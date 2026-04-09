Под истрагом за убиство Ћулума су Јошило, Ловреновић, Јекић...

Огњен Матавуљ
09.04.2026 16:04

Скај преписка са затамњеним порукама
Због планирања и организовања убиства Славише Ћулума Републичко јавно тужилаштво води истрагу против Јована Јошила, Миливоја и Душана Ловреновића, Миле Росића, Томислава Петровића, Предрага Петковића и Дарија Јекића!

То се наводи у наредби о спровођењу истраге коју је тужилаштво извело као доказ на поновљеном суђењу Синиши Шакићу, једином оптуженом за Ћулумово убиство.

Републички тужилац Сњежана Петковић у Окружном суду у Бањалуци објаснила је да је предмет против Јошила и других формиран 2022. године након што им је МУП Републике Српске доставио извјештај о откривању починилаца на основу доказа из ”Sky” апликације. У то вријеме поступак против Шакића је био у завршној фази, па су предмети раздвојени, а докази из ”Sky” су тек сада предложени као доказ у поступку против Шакића.

Крипту користили Ловреновић, Јошило, Јекић...

Петковићева је објаснила да у судници намјерава да изведе 15 комуникација из ”Sky-а” који се, како твдри, односе на убиство Ћулума. Суду је предала материјалне доказе којима доказује како су шифроване поруке прибављене из Француске путем међународне правне помоћи. Затим ко је и како урадио анализу садржаја, те на основу чега је утврђен идентитет корисника ”крипти” у тих 15 порука. Према тврдњи тужилаштва у конкретној преписци су, сем Шакића, посредно учествовали Миливој Ловреновић, Миле Росић, Јован Јошило, Душан Ловреновић, Томислав Петровић и Дарио Јекић. Шта се у порукама наводило биће познато на неком од наредних рочишта.

Ко ће заштити право оних који се оптужују?

Шакићеви браниоци Жељко Шурлан и Небојша Пантић ”Sky” доказе сматрају незаконитим, а приговарали су и због објелодаљивања имена наводних корисника у судници.

”Овдје се изводе лични подаци, чак и малољетног дјетета, а ти људи нису ни оптужени, ни свједоци. Ко ће и како заштити њихова права? Криминализују се и оптужују за нешто, а не даје им се право да то негирају, да се бране или да се о томе уопште изјасне. Преписка је заштићена Уставом БиХ и јасно је да се може ”повриједити” само наредбом суда”, рекао је, између осталог, Шурлан.

Дио порука кодиран, дио дешифрован

Данашње рочиште обиљежила је двочаснова расправа управо око законитости доказа из ”Sky” апликације. Одбрана упорно тврди да од тужилаштва нису добили сав материјал, који је достављен из Француске. Тврде да су им поруке достављене у ”Excel” табелама и да недостаје на хиљаде порука.

”Те поруке Французи нису доставили у ”Excel” формату, већ су пренесене у тај формат. Постоје поруке које нису у ”Excel” табели и оне нам нису достављене. Не могу се ишчитати са диска који нам је достављен, јер су шифроване, а оригинали се не могу дешифровати без приватног броја корисника. Каже се да су дешифроване софтвером, али доказ о томе немамо. Како онда да знамо како су дешифроване и да то стварно представља вјеродостојан приказ преписке”, рекао је Шурлан, тражећи да се достави програм за дешифровање.

Незаконито хаковање и нарушавање суверенитета БиХ

Он тврди да поруке из ”Excela” садрже два датума, од којих се један односи на датум када су поруке послате. Међутим, поруке које нису у ”Excelu” имају само један датум и то кодиран.

Дешифроване скај поруке
Дешифроване скај поруке

У једнима порукама се види идентификациони број уређаја, док у другима тог броја нема већ само назив уређаја. То, према ставу одбране, оставља могућност манипулације.

Шифроване скај поруке
Шифроване скај поруке

Шурлан тврди и да су подаци са ”Sky” добијени незаконитим хаковањем телефона. Појашњава да одређени подаци нису били доступни када су тражени 2022. године, а онда су се појавили 2024. године, као и да се подаци налазе на удаљеним серверима којима се не може приступити.

”Закон је јасан комуникација се може пресрести само у БиХ, ако се одвија у БиХ. Без наредбе и дозволе суда, не можемо дозволити да страни орган нешто пресреће у БиХ. То би предстрављало кривично дјело, али и повреду људских права. Нарушава се суверенитет БиХ ако дозвољавамо страном органу такво мијешање у наше законодаство”, истакао је Шурлан.

Домаћи суд не може испитивати законитост страног

На приговоре одбране тужилац Петковић је одговорила да домаћи суд нема мандат да преиспитује одлуку и законитост страног суда. Сматра да би замолница за пружање међународне правне помоћи била одбијена да је страни суд нашао нешто незаконито.

Појаснила је да у БиХ не постоји телеком оператер и фирма која дистрибуише материјале из ”Sky” апликације и да се због тога подаци траже од других земаља.

Непотребно оптерећивање судова

Шакићев бранилац Небојша Пантић каже да ће одбрана своје тврдње доказивати пресудом из Лијежа, којом је утврђено да је полиција у Холандији незаконито хаковала "Sky”.

”Ми ћемо на то указати, а нек судско вијеће одлучи да ли је то у складу са законима у БиХ”, рекао је Пантић.

Петковићева се надовезала да су судови у Белгији, Холандији, Словенији, Аустрији одавно прихватили ”Sky” доказе.

”Судови у БиХ се непотребно оптерећују причом о законитости”, рекла је Петковић.

”Зашто се свађате с нама?”

Током расправе предсједник судског вијећа Бранимир Јукић упозоравао је тужиоца да не упада у ријеч одбрани. Након што се то поновљавало, тужитељку је упозорио да ће је пријавити Високом-судском и тужилачком савјету БиХ, чији је Петковићева активни члан.

Бранилац Пантић у једном тренутку је чак упитао тужитељку зашто се свађа с одбраном, тражећи да му се обраћа преко суда.

Синиша Шакић суђење

”Ово што ви радите је злоупотреба права на приговор”, одговорила је Петковић, да би већ послије сљедећег захтјева одбране на глас рекла ”како се нећу свађати”...

БиХ већ има правоснажну пресуду са ”Sky” доказима

Констатну расправу прекинуо је судија Јукић констатујући да у БиХ већ постоји правоснажна пресуда у којој су кориштени докази из ”Sky-a” и да су идентични приговори одбране већ одбијени и да је на њих одговорено.

”Подсјетио бих вас да смо ми прихватили да се докази изведу. Пракса је различита и ви можете достављати податке о томе гдје ти докази нису прихваћени. Али засада одбијам приговор одбране, јер то није разлог да се докази не изведу. Тек након што се изведу одлучићемо о доказној снази и суд тада може и да промијени мишљење”, истакао је Јукић.

Суђење се наставља 7. маја.

