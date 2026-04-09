У камиону пронађено 38 миграната, ухапшена једна особа

09.04.2026 11:30

Претрес камиона у Драксенићу у којем су пронађени мигранти
Фото: MUP RS

Једна особа је ухапшена у Драксенићу у близини границе са Хрватском, а приликом претреса камиона полиција је пронашла 38 миграната, саопштено је из МУП Српске.

"Полицијски службеници Управе за организовани и тешки криминалитет Министарства унутрашњих послова Републике Српске, Специјалне антитерористичке јединице и Полицијске управе Приједор су током појачаних активности усмјерених на сузбијање кривичних дјела у граничном појасу, у мјесту Драксенић, у непосредној близини граничног прелаза са Хрватском, лишили слободе лице, држављанина Црне Горе због сумње да је починио кривично дјело „Кријумчарење лица“.

Током контроле и претреса теретног моторног возила полицијски службеници су у товарном простору међу дрвним сортиментима, пронашли 38 лица и то: 25 држављана Републике Кине, 12 држављана Турске и једног држављанина Ирака", кажу их МУП-а.

Лице лишено слободе ће уз извјештај о почињеном кривичном дјелу бити предато у Тужилаштву БиХ на даље поступање, а о свему наведеном је обавјештена и Служба за послове са странцима БиХ.

