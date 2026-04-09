Logo
Large banner

Бањалучанин физички напао суграђанина и пријетио му смрћу

Аутор:

09.04.2026 10:52

Коментари:

0
Полиција Републике Српске
Фото: ATV

Бањалучка полиција је ухапсила је Р.Ј. због физичког напада на суграђанина и пријетњи смрћу.

"Полицијски службеници Полицијске управе Бањалука лишили су слободе јуче лице Р.Ј. из Бањалуке, због постојања основа сумње да је починило кривично дјело „Угрожавање сигурности“. Истог дана, око 10,30 часова пријављено је да је лице М.Д. из Бањалуке физички нападнуто од стране лица Р.Ј. које је оштећеном више пута упутило пријетње по живот и тијело", саопште је из ПУ Бањалука.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Подијели:

Тагови :

Коментари (0)
Large banner

Small banner

Тренутно на програму

Стање на граничним прелазима

Small banner