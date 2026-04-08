Одјекнула снажна експлозија, има више повријеђених

Аутор:

АТВ
08.04.2026 17:31

Ротација на возилу хитне помоћи.
Фото: Pixabay

У лесковачком насељу Славко Златановић дошло је до експлозије у којој су повријеђене три особе.

У насељу Славко Златановић, у којем углавном живе припадници ромске националне мањине, око 14 часова догодила се експлозија на отпаду секундарних сировина. Како Танјуг сазнаје, пет особа је превезено у Ургентни центар у Лесковцу.

До експлозије је дошло приликом утовара секундарних сировина, а према првим информацијама, експлодирала је плинска боца.

На терену се може чути да су повријеђени синови власника отпада, као и један рођак, јавља дописник РТС-а. Повријеђени су стари 23, 30 и око 50 година.

У Ургентном центру, гдје су тренутно збринути повријеђени, РТС незванично сазнаје да ће због високог степена опекотина двије особе бити послате у Клинички центар у Нишу на даље лијечење.

Отпад је закључан и на мјесту несреће тренутно дежура полиција.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.

Експлозија

Лесковац

Плинска боца

повреда

Повријеђени у експлозији

