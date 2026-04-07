Због дјеце страдалог свештеника из Дервенте на ногама и Америка

08.04.2026 00:14

Ненад и Неда Митрић, свештеник и попадија погинули у несрећи на путу Брод - Дервента
Хумани људи са свих страна свијета, па тако и из Амрике, удружили су се како би помогли дјеци страдалог свештеника и његове супруге у тешкој саобраћајној несрећи.

Парохијски свештеник Бојан Бановић, са супругом Љубинком, који служи у цркви Свете Петке у Нешвилу, Тенеси, у далекој Америци, и рјечју и дјелом, као и добротвори око њих, показали су да људска солидарност, љубав, саосјећање у несрећи и, изнад свега, човјекољубље немају границе.

Одмах по сазнању за трагедију, на путу између Брода и Дервенте, која се догодила 2. априла, у којој су смртно страдали свештеник Ненад Митрић и његова супруга Неда, иза којих је остало троје дјеце, покренуо је акцију "Брига за будућност дјеце Ненада и Неде“.

Циљ је, како каже свештеник Бановић, да се помогне дјеци, која су остала без родитеља.

"За неколико дана прикупили смо 309 хиљада долара, а циљ нам је да скупимо 350 хиљада долара и близу смо циља", прича свештеник Бојан, пишу "Новости".

"Драго ми је што је акција одлично прихваћена и што свједочи много више од новца који стиже за дјецу дивних људи Ненада и Неде, који су, на велику жалост, изгубили животе, а њихова чељад родитеље", додао је.

У акцију су се, напомиње, "поред Срба, укључили и људи других нација и вјера, Хрвати и Муслимани“.

Тако, вели, и кад се воде акције за људе других нација и вјера, увијек са осјећајем да је, прије свега и изнад, свега човјек, помажу наши сународници "преко баре“.

