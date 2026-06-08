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Почиње исплата пензија у Српској

Аутор:

АТВ
08.06.2026 07:39

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

У Републици Српској данас почиње исплата пензија за мај за шта је у буџету обезбијеђено 180.000.000 КМ, саопштено је из Министарства финансија Српске.

Буџетом Републике Српске је у 2026. години за пензије намијењено укупно 2.162.600.000 КМ, што је више за 196,6 милиона КМ у односу на годину раније, док је Ребалансом буџета који је у изради планирано повећање средстава намијењених пензионерима у Српској, наводи се у саопштењу.

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Влада Републике Српске ће и убудуће водити рачуна о побољшању материјалних услова и стандарда најстарије популације, пратећи њихове потребе и буџетске могућности, додаје се у саопштењу.

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Подијели:

Тагови :

пензије

Исплата пензија

Министарство финансија

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