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Напад ножем на најпрометнијем мјесту у Њујорку: Више особа повријеђено

Аутор:

АТВ
08.06.2026 07:34

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Напад ножем на најпрометнијем мјесту у Њујорку: Више особа повријеђено
Фото: pexels

Шест особа повријеђено је у недјељу увече у нападу ножем на њујоршкој станици Пен Стејшн, а полиција је привела осумњиченог након инцидента у једном од најпрометнијих саобраћајних чворишта у Сједињеним Америчким Државама.

Напад се догодио око 19 часова у жељезничком комплексу испод дворане Медисон Сквер Гарден, кроз који свакодневно пролазе стотине хиљада путника.

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Према наводима градске ватрогасне службе, једна особа задобила је тешке повреде, двије умјерене, а двије лакше. Свих петоро превезено је у болницу Белви, док је још једна повријеђена особа, чије стање није одмах саопштено, упућена у другу болницу.

Власти за сада нису објавиле шта је претходило нападу нити да ли су жртве биле циљано одабране. Полиција Амтрака саопштила је да води истрагу и да је осумњичени приведен, али његов идентитет и могуће оптужбе нису одмах објављени.

До касно у недјељу, путници су пролазили поред ограђеног дијела у близини колосијека 5 и 6, гдје су на поду остале медицинске рукавице, одбачени завоји и трагови крви.

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Инцидент се догодио мање од једног дана прије него што се очекује долазак великог броја навијача у Медисон Сквер Гарден на трећу утакмицу НБА финала између Њујорк Никса и Сан Антонио Спарса, прву финалну утакмицу у тој дворани од 1999. године.

Амерички предсједник Доналд Трамп раније је најавио долазак на утакмицу, због чега су већ планиране опсежне безбједносне мјере, али власти нису одмах навеле да ли ће напад утицати на те планове.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Њујорк

напад ножем

повријеђени

Америка

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