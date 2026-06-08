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Огласио се ИДФ након напада Техерана: Нећемо толерисати

Аутор:

АТВ
08.06.2026 07:05

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Пројектил лети небом изнад централног Израела током иранског ракетног напада, недјеља, 7. јун 2026
Фото: AP Photo/Ohad Zwigenberg

Израелска војска објавила је да је уочила нови вал ракета лансираних из Ирана према Израелу.

Израелска војска издала је кратко саопштење у зору по иранском времену, када су напади почели.

"Прије кратког времена израелско ратно ваздухопловство погодило је војне циљеве који припадају иранском терористичком режиму у западном и средишњем Ирану", написали су.

Израелска војска погодила је иранска лансирна мјеста за ракете земља - земљу и инфраструктуру која није повезана с енергетским сектором, рекао је израелски амбасадор у Сједињеним Државама Yechiel Leiter, након што је Иран испалио балистичке ракете на Израел.

"Ниједна земља на свијету која држи до себе не би толерирала такав напад, па неће ни Израел", написао је Леитер на Иксу.

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