Огласио се ИДФ након напада Техерана: Нећемо толерисати

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израелска војска објавила је да је уочила нови вал ракета лансираних из Ирана према Израелу.
Израелска војска издала је кратко саопштење у зору по иранском времену, када су напади почели.
"Прије кратког времена израелско ратно ваздухопловство погодило је војне циљеве који припадају иранском терористичком режиму у западном и средишњем Ирану", написали су.
Израелска војска погодила је иранска лансирна мјеста за ракете земља - земљу и инфраструктуру која није повезана с енергетским сектором, рекао је израелски амбасадор у Сједињеним Државама Yechiel Leiter, након што је Иран испалио балистичке ракете на Израел.
Iran fired 11 ballistic missiles at Israel today. Each one of those missiles can level an entire neighborhood and kill hundreds. No self-respecting country in the world would tolerate such an attack, and neither will Israel.— Ambassador Yechiel (Michael) Leiter (@yechielleiter) June 8, 2026
Israel is now targeting Iranian surface-to-surface…
"Ниједна земља на свијету која држи до себе не би толерирала такав напад, па неће ни Израел", написао је Леитер на Иксу.
Свијет
Израел узвратио Ирану након ракетног удара
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
Тренутно на програму