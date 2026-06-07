Лансиране ракете - нападнут Израел

Аутор:АТВ
Коментари:0
Израел тврди да је Иран лансирао ракете на његову територију у првој таквој паљби од почетка крхког примирја које је ступило на снагу почетком априла, чиме су додатно компликовани дипломатски напори за постизање трајног споразума о окончању рата.
Техеран је раније упозорио да ће одговорити након што је Израел у недјељу погодио јужна предграђа Бејрута, упркос захтјевима Сједињених Америчких Држава да се уздржи од напада. Израел је тај удар описао као одмазду за то што је шиитски покрет Хезболах, који има подршку Ирана, испалио пројектиле на сјевер Израела раније истог дана.
Остали спортови
Жељка Цвијановић: Поносни смо
Израелски напад на Бејрут услиједио је неколико дана након што су либанска и израелска влада постигле споразум о примирју у преговорима уз посредовање САД, иако је Хезболах одбацио тај договор.
Иран је раније упозорио да би напад на Бејрут могао довести до ширења рата на цијели регион Блиског истока, док Пакистан покушава да обнови преговоре између Техерана и Вашингтона. Техеран инсистира да би сваки договор морао да укључи и прекид рата у Либану.
Хроника
Откривено ко су рањени у пуцњави у БиХ
Предсједник иранског парламента, Мохамад Багер Галибаф, наговијестио је могућност одмазде, поручивши на мрежи Икс да "морска блокада коју САД намећу иранском народу, заједно са данашњим зеленим свјетлом датим ционистичком режиму, чини америчке и израелске базе и објекте у региону легитимним циљевима".
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Свијет
4 ч0
Свијет
5 ч0
Свијет
6 ч0
Свијет
7 ч0
Најновије
Тренутно на програму