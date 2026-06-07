Трамп открио да ли ће доћи до копнене операције у Ирану

Аутор:АТВ
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Предсједник Сједињених Држава Доналд Трамп изјавио је да не искључује могућност распоређивања америчких копнених снага у Ирану, али је нагласио да је такав сценарио мало вјероватан.
"То је мало вјероватно, али мислим да ћемо их задржати тамо све док не дође до окончања сукоба", рекао је Трамп за "Ен-Би-Си њуз".
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Он је навео да не сматра да је амерички контингент од око 50.000 војника распоређених на Блиском истоку у опасности, и да војно присуство у Персијском заливу кошта врло мало у односу на учинак.
Трамп је поновио да ће САД уклонити иранске залихе високообогаћеног уранијума без обзира на исход разговора са Техераном.
(СРНА)
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