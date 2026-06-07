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Бх. држављанка годинама примала новац из Аустрије, а живјела у БиХ: Сада мора да врати 60.000 КМ

Аутор:

АТВ
07.06.2026 17:36

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Три бунта конвертибилних марака
Фото: АТВ

Случај социјалне преваре разоткривен је у аустријском граду Грац, гдје је 64-годишња држављанка Босне и Херцеговине више од четири године незаконито примала новчане накнаде од аустријске службе за запошљавање, иако је цијело вријеме живјела у БиХ.

Истрагу је водила посебна полицијска јединица за сузбијање социјалних превара (СОЛБЕ), која је утврдила да је жена од уреда AMS Graz West примила више од 31.000 евра на основу фиктивно пријављене адресе у Грацу.

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На оптуженичкој клупи нашла се и њена 29-годишња кћерка, која је мајци помагала приликом подношења захтјева те је на састанцима у АМС-у учествовала као преводилац.

Током судског поступка обје оптужене су признале кривицу. На питање суда гдје је боравила од фебруара 2021. до јула 2025. године, 64-годишњакиња је одговорила да је углавном била у Босни и Херцеговини.

Њена кћерка је потврдила наводе оптужнице и навела да су до сада вратиле 18.000 евра. Суд је наложио да буде враћен и преостали износ од 13.000 евра, док су обје осуђене на по шест мјесеци условне затворске казне због тешког облика преваре.

Овај случај долази у вријеме када аустријске власти биљеже значајан раст броја социјалних превара. Према званичним подацима, број пријављених случајева порастао је са 472 у 2016. години на чак 6.062 током 2025. године.

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Управо због таквог тренда аустријско Министарство унутрашњих послова још 2018. године формирало је специјалну јединицу СОЛБЕ. Према подацима надлежних институција, од оснивања ове јединице откривена је штета од око 158 милиона евра, док је само прошле године евидентирано приближно 23 милиона евра незаконито стечених буџетских средстава.

(Црна-Хроника)

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Подијели:

Тагови :

превара

Аустрија

Социјална помоћ

Држављанка БиХ

новац

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