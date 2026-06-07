Шведска ће због пораста криминала дјецу слати у затворе за одрасле

Аутор:АТВ
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У највећем шведском затвору Кумла у току су припреме за пријем малољетника старости већ од 13 година након што је одлучено да један број малољетних починилаца тешких кривичних дјела почне да издржава казне у затворском систему за одрасле.
Шведске власти планирају да нови режим ступи на снагу у јулу, а односи се на младе од 15 до 17 година осуђене за тешка кривична дјела, док се у јуну у парламенту очекује и гласање о снижавању кривичне одговорности на 13 година за најтежа кривична дјела, преноси Гардијан.
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Министар правде Гунар Штремер рекао је да се суочавају са ванредном ситуацијом којом морају да управљају.
Ову одлуку шведска Влада правда порастом криминала повезаног са бандама, уз оцјену да су криминалне мреже веома често усмјерене на врбовање све млађе дјеце за извршавање кривичних дјела.
У затвору Кумла, који се налази у централној Шведској, у току су припреме које укључују постављање нове опреме, прилагођавање ћелија и изградњу учионица.
Планира се и прилагођавање простора како би дио затворског капацитета могао да буде намијењен малољетницима.
Директор затвора Жак Мвепу успротивио се да се у затвор за одрасле смјештају дјеца, али ће, како је рекао, с обзиром на одлуку државе учинити све да услови за њих буду што примјеренији.
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Број затвореника се скоро удвостручио у последњој деценији, а Шведска је прешла са затварања на изградњу нових затвора, углавном као резултат повећања казни.
Постоје планови да се затворски капацитети прошире са данашњих 12.000 на 19.500 до 2035. године.
Дјеца у Кумли биће смјештена одвојено од остатка затворске популације, у појединачним ћелијама од 11 квадратних метара које садрже туш, тоалет, радни сто и ТВ.
У ходнику се налази мала теретана, а на улазу се налазе дневна соба и кухиња. За разлику од одраслих, који раде у затворској вешерници, дјеца ће морати да иду у школу у учионице које се граде на спрату.
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Свака јединица има капацитет за осморо дјеце, са могућношћу проширења на укупно 32 мјеста ако се смањи број одраслих у затвору.
(СРНА)
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