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Камион слетио са пута: Тешка несрећа на ауто-путу ка Београду

Аутор:

АТВ
07.06.2026 14:56

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Полиција Србија
Фото: МУП Србије

Теретно моторно возило слетјело је данас са коловоза на ауто-путу Е-75 код Крњева због чега је зауставна саобраћајна трака, од петље Велика Плана до петље Пожаревац, у смјеру ка Београду затворена за саобраћај, саопштило је предузеће "Путеви Србије".

Путеви Србије упутили су апел возачима да прилагоде брзину кретања условима на путу.

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У овом тренутку није познато како је дошло до слијетања камиона са ауто-пута.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Ауто-пут

Саобраћајна несрећа

камион слетио са пута

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