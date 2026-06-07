Камион слетио са пута: Тешка несрећа на ауто-путу ка Београду

Аутор:АТВ
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Теретно моторно возило слетјело је данас са коловоза на ауто-путу Е-75 код Крњева због чега је зауставна саобраћајна трака, од петље Велика Плана до петље Пожаревац, у смјеру ка Београду затворена за саобраћај, саопштило је предузеће "Путеви Србије".
Путеви Србије упутили су апел возачима да прилагоде брзину кретања условима на путу.
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У овом тренутку није познато како је дошло до слијетања камиона са ауто-пута.
(Телеграф.рс)
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