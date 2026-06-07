Неизвјесност око НИС-а и даље траје: ОФАК појачава притисак на преговараче

Аутор:АТВ
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Стручњак за енергетику Жељко Марковић каже да су преговори о продаји руског удјела у НИС-у застали, због чега је ОФАК дао НИС-у простор да направи пробој и дође до споразума.
Процес је сложен и не треба очекивати рјешење у наредних десетак дана, али је довољно да ОФАК види пробој у преговорима, рекао је Марковић за РТС.
Одлука америчке Канцеларије за контролу стране имовине (ОФАК) да за свега десет дана продужи лиценцу за преговоре у вези са Нафтном индустријом Србије (НИС) показује да процес промјене власничке структуре компаније и даље није близу коначног рјешења. Жељко Марковић оцијењује да је кратак рок сигнал да преговори не напредују жељеном динамиком.
"И претпостављам да је ОФАК због тога на свега десет дана дао НИС-у простор да покуша да направи нови продор и доведе те преговоре до финала", каже Марковић.
Иако је мађарски МОЛ од америчке администрације тражио продужење од 30 дана, добио је само трећину тог периода.
Према Марковићевим ријечима, то не значи да ће се у наредних десет дана доћи до коначног договора о куповини руског удјела, већ да Вашингтон настоји да додатно подстакне све стране на компромис.
"ОФАК кратким роком покушава да изврши притисак на све преговарачке стране да усагласе ставове, како би се таква трансакција могла десити", истиче.
Нови рок за преговоре поклапа се са истеком оперативне лиценце НИС-а 16. јуна, што додатно повећава неизвесност. Марковић сматра да ће од напретка разговора зависити и евентуално ново продужење обје лиценце.
Србија
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Ипак, наглашава да се паралелно воде и разговори државе Србије са МОЛ-ом, с обзиром на то да је Србија други по величини акционар НИС-а и да жели да обезбиједи своје интересе у случају промјене власништва.
"Оно што је нама јако важно јесте да обезбиједимо своју позицију и у погледу будућег отуђења МОЛ-ових акција, али и у погледу имовине велике вриједности, прије свега рафинерије и њених будућих планова", наглашава Марковић.
Подсјећа да је уговор из 2008. године садржао механизме који су штитили интересе Србије, и да би сличне гаранције требало обезбиједити и у евентуалном новом аранжману.
Према његовим ријечима, НИС није само привредно друштво већ један од кључних стубова енергетске безбједности земље.
"НИС за нас није само једна компанија, то је стуб енергетске независности и безбједности Србије", поручује Марковић.
Гасни аранжман доноси предах, али не и трајно рјешење
Охрабрујућа вијест за Србију је потврда да ће постојећи гасни аранжман са Русијом бити продужен за још три мјесеца након истека важећег споразума у јуну. То је посебно значајно у периоду када почиње пуњење складишта за наредну грејну сезону.
Марковић истиче да Србија тренутно набавља гас по повољнијим условима од цијена на европском тржишту, гдје су котације и даље високе.
"Јако је важно да имамо сигурно снабдевање гасом, посебно сада када треба попуњавати складишта која су током зиме била пражњена", рекао је Марковић.
Ипак, додаје да дугорочни уговори са Русијом постају све неизвјеснији због политике Европске уније која постепено смањује зависност од руског гаса. Због тога Србија мора наставити са диверзификацијом праваца и извора снабдијевања.
У условима нестабилног глобалног тржишта енергената, високих цијена нафте и гаса и неизвјесности око судбине НИС-а, Србија ће, како закључује Марковић, морати истовремено да чува своје стратешке енергетске капацитете, пуни резерве и тражи нове изворе снабдијевања како би обезбиједила енергетску сигурност у годинама које долазе, преноси РТС.
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