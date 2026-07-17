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Роси и Мирзи Холанђани одузимају имовину

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 22:53

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Мирза Гачанин
Фото: Screenshot

Суд у Бреди је пресудио да Мирза Гачанин, поријеклом из Босне и Херцеговине, и његова супруга Роса нису могли да легално стекну новац којим су купили десет некретнина у том граду.

Због тога им је одузета сва имовина, а уз то им је изречена и новчана казна од 72.000 евра.

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Овај брачни пар је куповао куће и локале у различитим дијеловима Бреде, укључујући и центар града, без подизања хипотека. Мирза Гачанин тврдио је да је новац добијао кроз позајмице од пословних партнера и сопствених фирми у Шпанији и Босни и Херцеговини.

Међутим, оно што није знао јесте да су америчке службе пратиле све трансакције још од 2019. године. Недуго затим, полиција је извршила рације у шест објеката у Бреди, међу којима је била и реновирани шиша‑лоунге на Хагдијку.

Новац од картела

Истраге у САД показале су да су Мирза Гачанин и његова супруга Роса (45) куповали и реновирали некретнине новцем картела „Тито и Дино“, једног од највећих нарко‑картела на свијету. Мирзин рођак Един Гачанин био је вођа тог картела и сарађивао је са Ридоуаном Тагхијем.

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Мирза Гачанин је већ 2022. године осуђен на четири године затвора и обавезан да врати 1,3 милиона евра због прања новца. Његова супруга Роса, двије године млађа, добила је казну од годину и по затвора. Мирза Гачанин је тренутно на слободи јер је уложио жалбу на пресуду

Одузимање имовине

Током првобитног поступка дио некретнина је већ био одузет и предат држави. Најновијом пресудом пар мора да преда још шест објеката укупне вриједности од два милиона евра. Уз то, изречена им је и додатна казна од 72.000 евра због прања новца кроз куповину некретнина.

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Тагови :

Мирза Гачанин

Одузимање имовине

Холандија

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