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Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами

Аутор:

АТВ редакција
17.07.2026 17:14

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Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами
Фото: Pixabay

Мексико је погодио снажан земљотрес, јачине 7,4 степена по Рихтеру и издато је упозорење на цунами.

Епицентар потреса био је на дубини од 10 километара, 103 километра до града Тапачула.

Првобитно је јављено да је магнитуда била 6,6 Рихтера, али је убрзо она повећана на 7,3, па на 7,4 степени Рихтерове скале.

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Земљотрес се осјетио и у градовима у Гватемали, удаљеним више од 200 километара од епицентра.

За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.

(Телеграф.рс)

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Тагови :

Мексико

Земљотрес

цунами

потрес

Рихтерова скала

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