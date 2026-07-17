Снажан земљотрес у Мексику, издато упозорење на цунами

Аутор:АТВ редакција
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Мексико је погодио снажан земљотрес, јачине 7,4 степена по Рихтеру и издато је упозорење на цунами.
Епицентар потреса био је на дубини од 10 километара, 103 километра до града Тапачула.
Првобитно је јављено да је магнитуда била 6,6 Рихтера, али је убрзо она повећана на 7,3, па на 7,4 степени Рихтерове скале.
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Земљотрес се осјетио и у градовима у Гватемали, удаљеним више од 200 километара од епицентра.
За сада нема извјештаја о материјалној штети или повријеђенима, а надлежне службе прате ситуацију.
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