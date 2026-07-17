Преминула звијезда филма ''Сам у кући''

Аутор:АТВ редакција
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Ирска глумица Бренда Фрикер, добитница Оскара за улогу у филму „Моја лева нога“ из 1989. године, као и звезда филмова „Сам у кући 2“ и серије „Казуалти“, преминула је у 82. години.
Фрикер је 1990. године освојила Оскара за најбољу споредну глумицу за улогу мајке главног јунака којег је у филму „Моја лијева нога“ тумачио Данијел Деј-Луис. Тиме је постала прва ирска глумица која је освојила ову престижну награду, а међу њеним конкуренткињама тада су биле и холивудске звијезде попут Џулије Робертс и Анђелике Хјустон.
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Ипак, многима је остала најпознатија по улози усамљене жене која храни голубове у филму „Сам у кући 2: Изгубљен у Њујорку“ из 1992. године. Њен лик, бескућница из Централ парка, спријатељује се са Кевином Мекалистером, којег је играо Меколи Калкин.
Фрикер је рођена у Даблину, а глумачку каријеру започела је на телевизији и у позоришту. Појавила се у првој ирској сапуници „Толка Роу“ шездесетих година, британској серији „Коронејшн стрит“ 1977. године, као и у телевизијској драми „Ликинг Хитлер“ из 1978. године.
Била је дио прве епизоде дуговјечне ББЦ-јеве медицинске серије „Казуалти“ 1986. године, у којој је играла медицинску сестру Меган Роуч. У серији је остала до 1990. године, а касније јој се враћала у неколико наврата. Посљедњи пут у тој улози појавила се 2010. године.
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Међу њеним осталим филмским улогама биле су и оне у филмовима „Тако сам оженио убицу са сјекиром“, „Анђели на терену“, „Вријеме за убијање“ и „Вероника Герин“.
Иако је остварила велику каријеру, Фрикер је отворено говорила о тешким периодима у приватном животу. У разговору за лист „Сандеј индепендент“ открила је да је прошла кроз период тешке депресије и да је њен однос са мајком био веома тежак.
Глумица је тврдила да ју је мајка физички злостављала и да ју је често ударала песницом у лице. Због емоционалног бола у једном тренутку почела је и да се самоповређује.
„Бол је била толико неподношљива да нисам могла да издржим ни секунду више и морала сам некако да је ослободим“, рекла је, додајући да јој је терапија помогла да поново почне да се осјећа боље.
Фрикер је била удата за редитеља Берија Дејвиса. Њихов брак трајао је девет година, а окончан је разводом због његових проблема са алкохолом.
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Дејвис је преминуо двије године након развода, што је глумицу веома погодило. Због уговора са филмским студијом тада није могла да присуствује његовој сахрани јер је снимала серију у Аустралији.
Касније је говорила и о осјећају усамљености, нарочито током празника.
„Сада имам 75 година и лагала бих када бих рекла да ће ово бити лијеп и срећан Божић, јер сам стара и живим сама, а зна да буде веома мрачно. Искључим телефон и спустим ролетне. Ни Нова година није ништа боља. Тада се осјећам посебно усамљено јер немам коме ни да се насмијем ни са ким да разговарам“, рекла је у једном интервјуу.
Вијест о њеној смрти потврдио је њен агент Фил Белфилд, који јој је одао почаст.
„Никада више нећемо видјети некога попут ње и свијет је сиромашнији због њеног одласка“, рекао је.
Додао је: „Била ми је част да је познајем, волим и сарађујем са њом. Заувијек ће имати посебно мјесто у мом срцу, као и у срцима бројних љубитеља филма и телевизије широм свијета.“
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Од глумице се опростио и амерички амбасадор у Ирској Едвард Волш, назвавши је „дивом ирског филма“ и истакавши њену незаборавну улогу у филму „Моја лијева нога“.
„Од Даблина до Холивуда, њен рад доносио је ирске приче свијету и надахнуо генерације с обје стране Атлантика“, написао је.
Градоначелник Даблина Реј Мекадам раније ју је описао као „једну од најистакнутијих културних личности Даблина“, истичући да су њене глумачке изведбе биле обиљежене искреношћу, дубином и ријетком способношћу да споји топлину и снагу.
(Курир)
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