Мост вриједан 11 милиона КМ спаја рафтере са Таре са Тјентиштем

Аутор:АТВ редакција
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Министар саобраћаја и веза Зоран Стевановић рекао је данас да ће на путном правцу Тјентиште-Фоча бити изграђен веома захтјеван мост, који кошта око 11 милиона КМ, а укључиваће се на путни правац Фоча-Шћепан Поље.
"Мост ће бити од зип-лајна и укључиваће се на путни правац Фоча-Шћепан Поље", рекао је Стевановић након што је са премијером Савом Минићем обишао најзахтјевнију трасу на овој дионици.
Република Српска
Пут Тјентиште-Фоча ће бити изграђен у року од двије године
Он је подсјетио да је ту било проблема приликом градње са експропријацијом, са појавом стећака, нагласивши да је много имовинских проблема ријешено.
"Првих шест километара гдје се налазимо радови могу да иду у цијелости, а остатак, мислим да су 23 корисника и власника и посједника имовине, с њима се још није направио споразум, али очекујем да ћемо и то брзо урадити и да извођач, односно подизвођач крене пуним капацитетом", каже министар.
Рок за завршетак радова је око три године, али очекује да буде завршен за мање од двије, ако не буде проблема, односно неког ванредног клизишта.
Навео је да је код моста у Тухаљима било неколико непријатних изненађења, почев од клизишта које је избацило осовину моста, те да му је најтежа одлука у пословном животу била када је требало да се затвори саобраћај на том путном правцу.
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"Били смо приморани. Дошло је дотле да су људски животи били у опасности", истакао је Стевановић.
Он је додао се након, када се стабилизовало клизиште, кренуло да се види шта је са мостовима и да је уочено да су сви напукли и да је испод свих "практично поједен сав темељ".
"Не смијемо дозволити да се то само закрпи, мора се све обновити наново и направити све како треба", каже Стевановић.
Навео је да ће се из средстава "Путева Републике Српске" обезбиједити да се крајем ове године заврши пројектна документација, а у идућој години заврши алтернативни пут преко Калиновика.
Појаснио је да то треба да буде пут довољне ширине да могу да иду и теретна возила.
"Из тог разлога ћемо врло брзо радити на санацији моста, а истовремено, кад пустимо саобраћај у пуном капацитету преко моста на Бистрици, радићемо алтернативни пут како би заувијек та дионица била осигурана, односно имала алтернативу", рекао је Стевановић.
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Када је ријеч о другим градилиштима на подручју Фоче, Стевановић је навео да је јуче требало да буде потписан уговор за извођење моста на ријеци Тари који је почетак градње Фоча-Шћепан Поље са црногорске стране.
"Тај тендер је завршен, одабран је најповољнији извођач, обухвата изградњу моста и 600 метара саобраћајнице према Фочи. Свакодневно очекујемо да Свјетска банка одобри текст јавног позива за избор најповољнијег извођача за комплетно нову трасу пута у дужини 13,4 километра", рекао је Стевановић, преноси "Срна".
Градоначелник Фоче Милан Вукадиновић захвалио је премијеру Минићу и Влади јер су препознали значај путних комуникација према Тјентишту, Шћепан Пољу, рјешавање проблема према Сарајеву, према Калиновику.
"Све су то виталне саобраћајнице које значе живот становника овог краја Републике Српске, жила куцавица развоја привреде и туризма", рекао је Вукадиновић.
Истакао је да су Парк природе Тара и Национални парк Сутјеска најозбиљнији туристички потенцијал који тек треба да добије на значају.
"Сигуран сам да градњом ове путне комуникације која ће Национални парк Сутјеску и рафтинг на ријеци Тари спојити у 15 минута вожње, сигурно направити додатни импулс развоја", оцијенио је Вукадиновић.
Он је навео да је у Фочи тренутно 2.500 студената из 38 земаља Европе и свијета.
"Сигуран сам да студенти заслужују да се довезе у Фочу пристојним путевима", каже градоначелник.
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