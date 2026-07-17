За колико су повећане квоте радних дозвола у Српској и да ли је то довољно

Аутор:Магдалена Глигић
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Влада Републике Српске донијела је Одлуку о давању сагласности на Одлуку о измјени одлуке о утврђивању квота радних дозвола за запошљавање страних држављана у 2026. години. Колико су повећане квоте и да ли је довољно?
Квота је повећана за тачно 1000.
300 за продужење раније издатих радних дозвола, а 700 на ново запошљавање. Тако је квота за продужење раније издатих радних дозвола повећана са 500 на 800, а за ново запошљавање са 1500 на 2200.
Међутим, то је довољно само у овом тренутку сматрају послодавци.
Саша Аћић каже да и даље вјерује да ће у будућности квоте бити укинуте по узору на неке земље окружења. Наводи и проблем сложене процедуре које трају око 7 мјесеци.
"Вјерујемо да ће овај број радних дозвола бити довољан пред крај године а сигурно је да ће у наредним годинама тај број бити знатно већи", рекао је Аћић.
"Било какво продужавање процедуре доношења одлуке о квотама радних дозвола за странце у Републици Српској је неприхватљиво. Разумијемо потребу да се расправља на нивоу социјалних партнера", додао је он.
Приоритет при запошљавању морају имати наши људи и то не само зато што су наши већ зато што су квалитетнија радна снага коју је неопходно задржати у земљи истичу из синдиката грађевинарства. Нису против миграција и страних радника, али у оволикој мјери и потражњи јавља се проблем.
"Наши људи неће да раде за тих 1400 КМ. У томе је ствар. Али ствар је у томе да они имају још и додатне трошкове или у најгорем случају ти људи онда њима на руке враћају паре, ако они не приказују а не могу приказати испод најниже цијене плате онда је ту у питању још горе него плате у ковертама јиш гора дискриминација са тим људима који су дошли са стране али кажем Вам не знам, то не знам. То је само претпоставка“, каже Драгана Врабичић, предсједник Синдиката радника грађевинарства и стамбено комуналне дјелатности.
У циклусу запошљавања страних радника проблеми настављају да се нижу. Један од њих је и што новац шаљу породицама које исти троше у матичној земљи.
"Ти новци не троше у Републици Српској у БиХ и од њих се неће узети 17% ПДВ-а као од домаћих радника када оду у куповину и пазаре нешто купе од своје плате. Тако да је то још једна економска штета", поручују из Синдиката.
Није све црно-бијело тврде економисти.
"Привредни циклус се убрзава, повећање извоза, кроз повећање директних и индиректних пореза али губимо у сегменту финалне потрошње материјалних добара", објашњава економиста Александар Љубоја.
Дужина поступка зависи и од тога да ли на евиденцији постоји тражена радна снага и од броја лица која су укључена у поступак посредовања у складу са одредбама Закона о запошљавању страних држављана. Поступак траје најдуже 15 дана, али се у пракси окончава у знатно краћем року наводе из Завода за запошљавање Републике Српске.
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