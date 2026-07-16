Цијена квадрата у Источном Сарајеву незаустављиво расте

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Цијене станова у Источном Сарајеву достигле су 3.700 КМ, подаци су ово агенција за некретнине. Иако је понуда непрестано расте, не назире се опадање цијене квадрата.
Кранови, арматуре, тек изграђене зграде. Источно Сарајево је једно од највећих градилишта у Републици Српској. Велики број новоизграђених станова брзо се прода. Ипак, многима, нови стан је само далеки план.
Хроника
Уселила у туђу кућу и опремала је: Потврђена оптужница против жене из Пријдора
"Имам план да купим стан у Источном Сарајеву, међутим нисам још у прилици из више разлога. Један од разлога јесте што природа самог мог посла не дозвољава да тренутно купим стан, а други разлог јесу саме цијене станова у Источном Сарајеву", прича за АТВ Николина Лозо.
Цијене квадрата за младе су недостижне, па једино кредитно задужење им може омогућити куповину некретнине. Ипак, не надају се опадању цијена.
"Ми смо некако навикли да цијене константно расту било којих производа, роба и услуга, па тако и некретнина. Сад је најуноснији бизнис куповина некретнине. Сада људи и који су купили некретнину прије 10-15 година, могу продати за вишу цијену и купити нешто новије. Једноставно не очекујем да ће цијене падати, јер то није забиљежено још, да негдје цијена некретнина опада", говори нам Николина.
Само из општине Источно Ново Сарајево кажу да је од 2025. године издато је преко 90 грађевинских дозвола, а око 30 је у процедури за издавање.
"Тренутно је у изградњи 25 стамбено-пословних објеката, чија је површина преко 100 хиљада метара квадратних. У току је изградња и 5 пословних објеката, међу којима је и тржни центар, они су површине преко 22 000 метара квадратних", каже Александра Миловић.
Друштво
Брчићима данас очи пуне суза радосница - поново имају краве
Најаве за повећање цијена на тржишту постоје, али потражња за некретнинама не опада.
"Тренутно цијене новоградње између 3000 и 3700, информације које имамо. Што се тиче повећања цијена постоје неке најаве, али нисам сигуран да ће се десити искрено. Купују сви, ко има новца, млади брачни парови, људи са стране највише долазе из других градова и насељавају ово подручје", рекао је Ранко Вукмановић, НЕК некретнине.
Иако се велики број станова прода, многи дуго чекају на усељење.
Све више станова завршава на букингу и у огласима за изнајмљивање, па се новоградња посматра као инвестиција, а не као мјесто за живот.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Економија
1 ч0
Економија
4 ч0
Економија
7 ч0
Економија
10 ч0
Најновије
20
42
20
31
20
23
20
18
20
14
Тренутно на програму