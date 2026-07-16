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Цијело село остало без струје због Мирослава Илића

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 21:00

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Цијело село остало без струје због Мирослава Илића

Прошлог викенда у Свибовцу Подравском, у оквиру прославе Дана Светог Бенедикта, организован је концерт певача Мирослава Илића, али је након свега сат времена дошло до нестанка струје и прекида концерта.

Мјештани су били уверени да је неко намјерно искључио струју у цијелом селу када је наступао Мирослав Илић, а сада се огласила и полиција.

Испоставило се да су сумње да није ријеч о обичном квару биле тачне. Полиција је потврдила да је непозната особа оштетила далековод, због чега се међу мјештанима појавила сумња да је неко намјерно покушао да прекине наступ српског певача у околини Вараждина, пише Нет.хр.

Огласили се из полиције

Из Полицијске управе Вараждинске потврдили су да је починилац оштетио метални ормарић на стубу далековода и подизањем ручке уземљио електрични вод под напоном, што је изазвало прекид снабдјевања електричном енергијом у дијелу насеља.

Полиција и даље трага за починиоцем, а за оштећење јавне инфраструктуре предвиђена је казна затвора до пет година.

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"Непознати починилац оштетио је метални ормарић на стубу далековода и подизањем ручке уземљио електрични вод под напоном. Усљед тога дошло је до прекида снабдевања електричном енергијом у дјелу насеља Виница", рекла је портпаролка Полицијске управе Вараждин Петра Босиљ.

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Тагови :

Мирослав Илић

Пјевач

Хрватска

Струја

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