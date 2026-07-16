Цијело село остало без струје због Мирослава Илића

Аутор:АТВ редакција
Коментари:0
Прошлог викенда у Свибовцу Подравском, у оквиру прославе Дана Светог Бенедикта, организован је концерт певача Мирослава Илића, али је након свега сат времена дошло до нестанка струје и прекида концерта.
Мјештани су били уверени да је неко намјерно искључио струју у цијелом селу када је наступао Мирослав Илић, а сада се огласила и полиција.
Испоставило се да су сумње да није ријеч о обичном квару биле тачне. Полиција је потврдила да је непозната особа оштетила далековод, због чега се међу мјештанима појавила сумња да је неко намјерно покушао да прекине наступ српског певача у околини Вараждина, пише Нет.хр.
Из Полицијске управе Вараждинске потврдили су да је починилац оштетио метални ормарић на стубу далековода и подизањем ручке уземљио електрични вод под напоном, што је изазвало прекид снабдјевања електричном енергијом у дијелу насеља.
Полиција и даље трага за починиоцем, а за оштећење јавне инфраструктуре предвиђена је казна затвора до пет година.
Друштво
Колико новца је заиста довољно за квалитетан живот?
"Непознати починилац оштетио је метални ормарић на стубу далековода и подизањем ручке уземљио електрични вод под напоном. Усљед тога дошло је до прекида снабдевања електричном енергијом у дјелу насеља Виница", рекла је портпаролка Полицијске управе Вараждин Петра Босиљ.
Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.
Најновије
23
09
22
59
22
49
22
41
22
30
Тренутно на програму