Црногорци поново желе да забране Десингерицу: Настао хаос у Будви

Аутор:АТВ редакција
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Црногорци су и ове године дигли бунт и нову борбу - те траже забрану уласка у њихову земљу за репера Драгомира Деспића Десингерицу.
Наиме, након неколико наступа које је одржао на црногорском приморју, ове сезоне је поново покренута птеиција да се треперу изда забрана за улазак и наступање у Црној Гори.
На једном профилу који се бави промоцијом природних љепота Црне Горе, осванула је петиција.
Грађани су побјеснели због посљедњег у низу наступа ерепера, у Будви, на којем је са сцене машиницом шишао дјецу која су била у првом реду.
"Пружамо пуну подршку Светлани Вујачић у овој борби и позивамо све да урадимо оно што је у нашој моћи. Овакво понашање према тинејџерима најоштрије осуђујемо. Као знак нашег става, тој особи забрањујемо улазак у наше објекте. Можда никада не би ни дошао, али ако сви покажемо исти став, неће имати гдје да дође.
Сцена
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"Доста је нормализације садржаја и понашања за које сматрамо да нису примјерени дјеци и младима. Док се трудимо да сачувамо вриједности које су нам преци оставили, да његујемо нашу традицију, културу и светиње, вјерујемо да морамо заштитити и нашу дјецу од садржаја и узора које сматрамо штетним. Десингерица напоље из Црне Горе".
Сваке године покушавају да му забране могућност да наступа
Готово сваке године, тачније љета, подигне се прашина због наступа Драгомира Деспића Десингерице на црногорском приморју, преноси Телеграф.
Тако је 2024. године, био на удару политичара Владислав Дајковић који је тада покренуо петицију да му се изда забрана.
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