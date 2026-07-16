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Хорор у БиХ: Тијело пронађено поред џамије

Аутор:

АТВ редакција
16.07.2026 20:53

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Детаљан поглед на минарет са украшеним дизајном под ведрим плавим небом, уоквирен лишћем дрвећа.
Фото: betül aymergen/Pexels

Тијело је пронађено у харему Алипашине џамије у Сарајеву, потврђено је Фени из МУП-а Кантона Сарајево.

"Пријава је запримљена јутрос у 9.20 сати да се у простору код џамије налази тијело", казали су из МУП-а КС.

Полиција је извршила увиђај, а више информација требало би да буде познато накнадно.

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Тагови :

пронађено тијело

џамија

Сарајево

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