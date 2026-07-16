Хорор у БиХ: Тијело пронађено поред џамије

Аутор:АТВ редакција
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Тијело је пронађено у харему Алипашине џамије у Сарајеву, потврђено је Фени из МУП-а Кантона Сарајево.
"Пријава је запримљена јутрос у 9.20 сати да се у простору код џамије налази тијело", казали су из МУП-а КС.
Полиција је извршила увиђај, а више информација требало би да буде познато накнадно.
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