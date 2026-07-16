Хорор у БиХ: Тијело пронађено поред џамије

Фото: betül aymergen/Pexels

Тијело је пронађено у харему Алипашине џамије у Сарајеву, потврђено је Фени из МУП-а Кантона Сарајево.

"Пријава је запримљена јутрос у 9.20 сати да се у простору код џамије налази тијело", казали су из МУП-а КС. Полиција је извршила увиђај, а више информација требало би да буде познато накнадно.

Преузимање дијелова текста или текста у цјелини је дозвољено уз обавезно навођење извора и уз постављање линка ка изворном тексту на порталу atvbl.rs.