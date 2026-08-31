Јелени Карлеуши отказани наступи у БиХ, хитно се огласила

Situacija:

Dva moja nastupa u Bosni su otkazana zbog loše bezbedonosne procene policije. Nikada ni jednom rečju nisam uvredila ili bilo šta pogrešno rekla za Bošnjake. Za vreme rata u Bosni sam bila mala.

Dino Merlin je nesmetano zakazao koncert u Srbiji, u Kraljevu. Nema loše…