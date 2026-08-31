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Јелени Карлеуши отказани наступи у БиХ, хитно се огласила

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Аутор:

АТВ редакција
31.08.2026 11:27

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JK Jelena Karleuša
Фото: Iks/Jelena Karleuša

Јелена Карлеуша огласила се на друштвеној мрежи "Икс" након што су јој отказана два наступа у Босни и Херцеговини, а као разлог се наводи процена безбједносног ризика од стране полиције.

Пјевачица је тим поводом послала снажну поруку и истакла да, како тврди, никада није увриједила Бошњаке нити рекла нешто лоше о њима.

Њена објава изазвала је бројне реакције корисника друштвених мрежа.

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"Ситуација: Два моја наступа у Босни су отказана због лоше безбједносне процјене полиције. Никада ни једном ријечју нисам увриједила или било шта лоше рекла за Бошњаке. За вријеме рата у Босни сам била мала. Дино Мерлин је несметано заказао концерт у Србији, у Краљеву. Нема лоше безбједносне процјене полиције. Активно је учествовао у свим ратним догађајима '90-их, пјевао пјесме са том тематиком и давао запаљиве изјаве. Шта мислите о тој 'правди' према мени?", написала је Карлеуша на мрежи "Икс".

Карлеуши и раније отказиван наступ у региону

Ово није први пут да се Карлеуша суочава са отказивањем наступа у региону.

Прије мјесец дана отказан јој је наступ у Хрватској, тачније у Водицама.

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"Као неко ко долази из земље у којој су сви добродошли, без обзира на расну или националну припадност, тужна сам што ми је онемогућено да се дружим са својом публиком. Мени један наступ мање или више не значи много, али ми је жао што сам жртва неправде и извртања ријечи. Искрено се надам да ће се ситуација смирити. Увијек ћу бити на страни пјевача који слободно наступају у Србији, јер је Србија великог срца - земља мира са народом који прихвата све широм отворених руку. Поносна сам што долазим из Србије", поручила је тада Карлеуша за "Информер".

(Телеграф)

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Тагови :

Јелена Карлеуша

концерт

Босна и Херцеговина

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