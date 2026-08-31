Аустријанцу одузет трептач у Бањалуци

Аутор:АТВ редакција
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Бањалучка полиција привремено је одузела ”трептач” који су пронашли у аутомобилу ”ауди” за чијим воланом је био Н.Д. из Аустрије.
”Полицијски службеници су извршили контролу аутомобила ”ауди”, којим је управљао Н.Д. из Аустрије. Том приликом је утврђено да се у возилу налази уређај за давање посебних свјетлосних знакова - трептач, који је привремено одузет”, саопштила је ПУ Бањалука.
Додају да је Н.Д. уручен прекршајни налог због почињеног прекршаја из Закона о основама безбједности саобраћаја на путевима БиХ. За неовлаштено коришћење трептача запријећена је новчана казна од 1.000 до 8.000 КМ.
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