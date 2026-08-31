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Трагедија код Прњавора, погинуо возач аута

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Аутор:

Стеван Лулић
31.08.2026 12:06

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Policija Republike Srpske Policija RS
Фото: АТВ

Возач аутомобила Волксваген Р.К. из Прњавора погинуо је у суботу тешкој саобраћајној несрећи у мјесту Велика Илова, потврђено је у Полицијској управи Бањалука.

До несреће је дошло рано ујутру у 5.40 сати када је Р.К. аутомобилом слетио са пута.

Возачу није било помоћи те је смртно страдао на мјесту несреће.

О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.

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Тагови :

Саобраћајна несрећа

несрећа

Прњавор

трагедија

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