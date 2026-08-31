Трагедија код Прњавора, погинуо возач аута

Аутор:Стеван Лулић
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Возач аутомобила Волксваген Р.К. из Прњавора погинуо је у суботу тешкој саобраћајној несрећи у мјесту Велика Илова, потврђено је у Полицијској управи Бањалука.
До несреће је дошло рано ујутру у 5.40 сати када је Р.К. аутомобилом слетио са пута.
Возачу није било помоћи те је смртно страдао на мјесту несреће.
О свему је обавијештен дежурни тужилац Окружног јавног тужилаштва Бањалука.
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